Clásicos que guardan unos valores atemporales

Está claro que los clásicos de verdad, esas creaciones que en cualquier ámbito (música, literatura, cine, etc) consiguen que el tiempo no solo no pase por ellas desgastándolas sino que las mantenga muy vivas y casi siempre descubriéndolos nuevos valores, son acercamientos a la realidad humana que siempre están vigentes, por muchos años o siglos que pasen.

Eso, más o menos, es lo que ocurre con el cuento de Perrault titulado Pulgarcito, una lección de crueldad, primero, y de superación, después, que ha conseguido sobrevivir a muchas generaciones... y que puso en escena en Ávila la compañía Paraíso, abriendo un programa doble que hacen posible el Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Venancio Blanco.

abandono. Centrándose en el tema del abandono desde una perspectiva muy actual, y consiguiendo que esa aproximación fuese al mismo tiempo interesante y atractiva para público joven (a partir de 7 años) y adultos, Paraíso regaló a los espectadores abulenses una versión de Pulgarcito de mucha calidad, tanto que en su ya considerable trayectoria por escenarios de toda España y otros países ha conseguido reconocimientos tan destacados como el premio al Mejor Espectáculo en el III Certamen Internacional Barroco Infantil (2014) del Festival de Almagro, así como el premio Eolo al Mejor Espectáculo Extranjero en el Festival Segnali de Milán (Italia), en 2018.

Entre los varios los temas que Perrault aborda en su escritura de Pulgarcito, entre ellos la crueldad, el hambre, la desigualdad o la violencia –no puede olvidarse que para salvarse él y sus hermanos, el protagonista de la historia no duda en maquinar una treta que lleva al ogro, el malo de la historia, a devorar a sus hijas, cual Saturno de la edad media–, la compañía Paraíso escenificó su aproximación a ese clásico haciendo especial hincapié en el tema del abandono, contextualizándolo en una situación que viniendo de lejos tiene demasiados paralelismos con la sociedad actual.