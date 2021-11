"Muchos nos han apoyado económicamente"

El director Juan Manuel Cotelo siempre ha tenido claro que quería contar historias que mostraran la acción de Dios en el mundo. Y no lo está haciendo nada mal. Con su carismático documental La última cima rindió homenaje a todos los sacerdotes narrando la historia de uno, Pablo Domínguez; con Tierra de María nos adentró en la conversión espiritual y en la protección de la Virgen María. Ahora salta a la ficción con una comedia musical, Tengamos la fiesta en paz, que aspira que se convierta en la película familiar de estas Navidades. Su estreno será el próximo viernes en los cines de las ciudades que así lo soliciten.

¿Por qué decidió hacer una película familiar, que se desarrolla en Navidad y que es un musical, un género algo complicado?

No sé si en este caso puede aplicarse el refrán de que la ignorancia es atrevida o yo soy un poco insensato. No pensé en las dificultades y me las fui encontrando en el camino. Sí tuve claro que fuera un musical.

¿Cuál es el origen de esta cinta?

Pues fue detectar que hay muchas familias que se encuentran viviendo crisis gordas, y no hablo solo de matrimonios con problemas sino de hermanos que no se hablan, padres con hijos que tampoco lo hacen... Decidimos no perder el tiempo quejándonos y nos pusimos a hacer una película que afrontará este tema. Decidimos que la forma era hacerlo en una película que mezclara humor y música porque tenía que ser alegre.

En su película son los niños de una familia los que se hartan de las peleas continuas que tienen sus padres. ¿Cómo se le ocurrió?

Poner voz a los niños es más fuerte pero también más sencillo porque los pequeños no argumentan con razones lógicas. El niño dice yo quiero un padre y una madre que se quieran, no dan discursos.

Se financió por crowfunding, con donativos de personas de todo el mundo. ¿Qué les explicaba para que apoyaran su proyecto?

Supongo que ha sido más fácil porque hemos hecho ya cinco películas, pero realmente lo que hemos contado es muy poco: «Queremos hacer un filme que promueva la unidad familiar». El que nos ha ayudado lo ha hecho por dos motivos: primero, por promover la unidad familiar y por acto de confianza por la trayectoria de la productora Infinito +1. Alguien me dijo hace tiempo que el prestigio tarda años en conseguirse y se destruye en un minuto. Yo creo que si seguimos haciendo las cosas con coherencia y un cine que gusta, contaremos con el apoyo del público. Los espectadores de nuestras películas saben que nosotros no formamos parte de ningún grupo mediático ni estamos apoyamos por ninguna gran empresa. Nosotros por tanto dependemos para seguir del público, y no solo lo necesitamos como espectadores sino como parte del equipo de producción.

Una constante en su filmografía es hablar del arrepentimiento y del perdón.

A todos nos viene bien recordar que lo malo que hacemos no es lo definitivo de nuestra vida. Todos tenemos la oportunidad de empezar.