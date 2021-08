El Gobierno advierte que habrá que vacunarse «muchas veces»

«Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. Y no hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente... La COVID-19 no nos va a abandonar y, por ello, va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter, no solo en España». Así de contundente se mostró ayer la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, al analizar el futuro de la pandemia a nivel global. Una tesis que comparten expertos en todo el mundo y que la Organización Mundial de la Salud empieza a plantearse, con la tercera dosis en el foco de la actualidad, aunque pide «paciencia» hasta que los datos demuestren que la inmunización deberá reforzarse en unos meses con un nuevo pinchazo. De hecho, esta institución pidió a los «países ricos» aplazar la vacunación de los adolescentes, así como esa posible tercera dosis, para que haya sueros suficientes para inmunizar a al menos el 10 por ciento de la población de cada país.

Más allá del debate abierto sobre la inmunización (que según el Gobierno alcanzará al 70 por ciento de los españoles unos días antes de lo previsto), el balance de la jornada de ayer refrendó «que estamos entrando en fase de estabilización y en algunas comunidades con un cierto descenso de los indicadores», según subrayó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sin embargo, se mantiene la preocupación por el aumento de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, donde permanecen ingresados 1.904 infectados de COVID, lo que supone una presión del 20,7 por ciento. Además, hay tres comunidades por encima de la media nacional, con Cataluña a la cabeza (47,2 por ciento), seguida de Baleares (26,7) y Madrid (29,8).

Mientras, se acelera la caída de la incidencia a 14 días, que desciende 23 puntos, hasta los 633 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Así, por segunda jornada consecutiva, esta tasa cayó casi 20 puntos y se aleja cada vez más del pico alcanzado el pasado 26 de julio, cuando se superaron los 700 puntos de incidencia, pero aún sigue a mucha distancia del umbral de riesgo extremo, que está situado en los 250 puntos. Como en jornadas anteriores, destacó la bajada de la transmisión entre los 12 y 29 años, aunque esta franja de edad sigue registrando el mayor número de contagios. En el grupo de 12 a 19 años ha caído a 1.318 desde el pasado miércoles (149,88 puntos menos) y a 1.378 en la franja de 20 a 29 (171,36 puntos menos).

En las últimas 24 horas, se notificaron 21.874 nuevos contagios, con lo que desde el inicio de la pandemia se contabilizan 5.545.184 positivos. Además, la cifra de muertes, según las estadísticas oficiales, asciende a 81.844, de las que 71 se notificaron en las últimas 24 horas.

Con la quinta ola ralentizándose, la esperanza para recuperar la vieja normalidad es la campaña de vacunación. Por esa razón, frente a la expansión de contagios, España ha acelerado la vacunación durante las últimas semanas y ha alcanzado ya el 58,6 por ciento de la población con la pauta completa.