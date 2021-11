Todo un gustazo

Real Ávila.

Christian; Walter, Llorián (Ribe, 62'), Carlos Pascual, Tendero; Juanpe (Del Monte, 69'), Ortolá, De Mesa, Yeriel (Juli, 69'); Rober (Rengel, 62'), Ivi (Jou, 75')

Numancia B.

Romera; Samu (Peláez, 65'), Joto, Raúl, José Manuel (Álvarez, 45'), Navarro; Richi (Edgar, 57'), Mencía, Hidalgo; Mallen (Hugo, 65'), Cervero.

Goles.

1-0 (30') Llorián. 2-0 (52') Rober. 3-0 (59)Ortolá. 4-0 (68') Juanpe. 5-0 (87') Ortolá

Árbitro.

Sergio Balbas.

Mostró cartulinas amarillas al local Ribe; y a los visitantes José Manuel y Mencía.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 11 de la Tercera RFEF disputado en el Adolfo Suárez

El Real Ávila sació su hambre de goles y victorias ante un Numancia B que llegó con ganas, y con su plan particular de juego, al AdolfoSuárez pero al que se le vino el mundo encima cuando los encarnados apretaron el acelerador y se vieron con un 2-0 en contra en el inicio del segundo tiempo al que ya no supieron responder. A partir de ese momento el equipo encarnado devoró a su rival como el que lleva tres jornadas sin llevarse nada a la boca. Los de Rubiato quisieron siempre más en una tarde en la que no se conformaron y en la que acabaron por endosar una 'manita' –por ocasiones pudieron ser más– a un Numancia B que quiso pero no pudo maquillar el marcador. Los de Carlos Ortega se fueron goleados de un Adolfo Suárez que volvió a disfrutar de los suyos, de sus goles y de su juego. Lo segundo, más importante que lo primero.

Hizo el Real Ávila suyo el balón desde los primeros minutos pero fueron los que se llevaron el primer susto. Falló Carlos Pascual en un centro a la frontal del área y le dejó el balón a los pies de Mallen, que no tardó en encontrar posición de disparo. Pegada dura y seca que resolvió Christian, claro nominado a mejor fichaje del año. El Numancia Blo tenía claro, esperar su oportunidad. En apenas 7 minutos le había llegado la primera, esperaría a la segunda ante un Real Ávila que seguía teniendo el balón pero al que le costaba aproximarse a Romera, bien guarnecido tras Joto, Mencía y José Manuel. No quería el balón el equipo soriano, obcecado en buscar en largo a Mallen y Cervero. Le faltaba masticar la jugada a un Real Ávila en esos momentos demasiado precipitado, aunque poco a poco el equipo comenzó a pisar área ajena.

Le anularon –minuto 25– el gol a Rober cuando el disparo de Ortolá chocó contra la defensa y quedó a los pies del talaverano, que lo empujó al fondo de la red en clara posición ilegal. La volvería a tener –minuto 29– cuando el Real Ávila convirtió un saque de banda en remate a puerta. Tras la prolongación, el cuero quedaba suelto en el área pequeña donde Rober quiso remachar de puntera. La alcanzó, pero entre Romera y la defensa achicaron aguas.El empeño de los encarnados por lograr el 1-0 ya era evidente. Y llegó. Lo firmó el capitán, Llorián, que reventó la sequía como reventó el balón. Volvió a la carga el Real Ávila por banda. Se la llevó Yeriel, que la colgaba al área, donde la buscó Carlos Pascual entre el tumulto. No la cazó, pero sí lo hizo Llorián, que la engatilló con violencia. El cuero golpeó contra el larguero por dentro para convertirse en el 1-0.

El tanto hacía justicia.Los de Rubiato estaban cómodos ante unNumancia B que había descubierto sus cartas demasiado pronto sin aprovechar la jugada. Camino de cumplirse la primera mitad el partido, los sorianos estaba en manos de los encarnados. Carlos Pascual compensó el 'error' del inicio cuando aguantó la carrera a Cervero e impidió al visitante plantarse en un cara a cara ante Christian, que tras el susto del inicio de partido se marchaba tranquilo a vestuarios.

La vuelta fue aún más plácida. Se autoconvencieron los encarnados de que había que ir a por más y les echó una mano Joto. Apenas habían pasado 7 minutos de la segunda parte –minuto 52– cuando Yeriel quiso meterse hasta la cocina. Quedó el balón suelto en el área y Joto quiso quitarse el problema de encima. La despejó con fuerza el central, que se llevó las manos a la cabeza cuando su despeje rebotaba en Rober para convertirse en el 2-0.

Fue un momento clave. El Numancia B se vino abajo. Los de Carlos Ortega dejaron de inquietar a los encarnados, que buscaron más. Yllegó. Se movió muy bien Rober, que junto a Juanpe y Ortolá estaban siendo de lo mejor de la tarde. Corrió el delantero hacia el área, se detuvo en la frontal y espero a que Ortolá rompiera, junto a él, desde segunda línea. Pase al hueco y disparo cruzado al palo largo para hacer el 3-0.

Les podía caer un saco a los sorianos, porque los encarnados comenzaron a gustarse. Quiso reaccionar el Numancia B, que por orgullo volvería a acelerar el paso. Apretó Cervero en una contra, forzó Peláez la estirada de Christian con un duro disparo y se vio a todo el equipo replegar a la carrera ante una contra soriana como si el resultado pendiera de un hilo. Esa es la actitud que pide Rubiato a los suyos.

En ataque, siguió la fiesta.Se sumó Juanpe cuando De Mesa e Ivi se encontraron en el césped. Entre ambos se inventaron una triangulación maravillosa en el área rival que acabó con el pase al segundo palo donde Juanpe se lanzó con todo para hacer el 4-0. La 'manita' acabaría llegando. La puso Ortolá, con el segundo particular, cuando remató de cabeza el centro del Jou, cerrando una tarde que fue un auténtico gustazo.