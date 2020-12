Sin partidos y sin confianza, duro escenario

Impotencia, falta de confianza, de ritmo, de rodaje... El Ávila Auténtica El Bulevar no tuvo el regreso esperado al CUMCarlos Sastre, que este año no sabe lo que es ver ganar a los suyos, algo extraño en una cancha más habituada a las alegrías que a las tristezas. Les está costando, y mucho, a los verderones en un curso atípico por todo, empezando por la covid-19 y terminando por un calendario que ha colocado a los abulenses en una complicada tesitura. Un partido en cuatro semanas era el bagaje con el que el Ávila Auténtica El Bulevar recibía al Grupo Inmapa Filipenses, un rival con lo justo y que con lo justo despachó (55-64) a los locales, que terminaron cabizbajos. El golpe no sólo está siendo deportivo (2 victorias y 4 derrotas) sino psicológico.

La espiral en la que se encuentra sumido el equipo es complicada. Necesita partidos para engranar las piezas, para construir un equipo que sin pretemporada se encuentra aún en pleno rodaje. Sin embargo el calendario no da alegrías. Jugarán el próximo fin de semana en la cancha del Cantbasket04 y volverán a parar. De nuevo un mes sin competir. Y lo que necesita este equipo es jugar, volver a pisar el parqué tras una derrota en busca de las sensaciones que les devuelvan la moral. Porque a los verderones se les vio desmoralizados ante un Filipenses mucho más hecho. No hay confianza sin partidos y partidos es lo que no ofrece este caprichoso calendario de la Liga EBA.

Ante el Filipenses el equipo apenas capturó 29 rebotes frente a los 41 de los palentinos. Peor fue la faceta ofensiva. Tres de 26 en triples y 17 de 52 en tiros de campo. La muñeca de los verderones se encogió en una noche en la que perdieron por lesión a Morchón y en la que ya no pudieron contar con Dean Anthony Wanliss, que llegó en octubre al equipo y lo abandonó en diciembre. Acudirá el equipo al mercado de fichajes. No tiene otro remedio. Que la falta de efectivos no sea otro problema añadido.