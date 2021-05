'El pequeño Quijote' sube al escenario muy bien acompañado

Los clásicos no suelen defraudar y El Quijote forma parte indiscutible del club de los elegidos, así es que el Alonso Quijano que este sábado se subió a las tablas del Lienzo Norte salió triunfante. Y eso que la empresa no era fácil porque los niños son un público exigente y rotundo que no acostumbra a disimular. Las risas que se escucharon en el patio de butacas durante buena parte del espectáculo y, sobre todo, los aplausos del final, así lo corroboraron.

Coincidiendo con los primeros días del nuevo nivel de riesgo sanitario (3), que ya permite ocupar el 50% del aforo, la compañía de teatro Nueva Escena estrenó ‘El pequeño Quijote’, un texto de Tomás Afán adaptado y dirigido por Ángeles Jiménez Soria que se puso en escena en la Sala Sinfónica del Lienzo Norte con muy buena entrada.

Sobre el escenario, dos actores que fueron dando vida a casi veinte personajes, así es que Juan José Severo y Fede Ruiz no pararon ni un momento y lograron acercar la gran obra de Miguel de Cervantes a los niños abulenses mediante una original y divertida versión que arranca con la mítica frase con la que comienza El Quijote, cantada por Fede Ruiz a capella.

De hecho, el espectáculo tiene como base fundamental conocidísimos pasajes de la gran obra cervantina que son interpretados por el aspirante a Alonso Quijano (Juan José Severo) y que el burlón personaje que interpreta Fede Ruiz acaba ‘traduciendo’ al castellano actual para acercarlo a los niños.

