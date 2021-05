CyL denuncia que han recibido 150.000 dosis menos en mayo

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, denunció ayer que la Comunidad ha recibido 150.000 dosis menos en la segunda quincena de mayo respecto de la misma de abril, lo que «pone en peligro» y va a ralentizar las segundas inoculaciones, y calificó de «sorprendente e incomprensible» que el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, diga que Castilla y León recibe más vacunas de lo que le corresponde por población. En un tono visiblemente enfadado, el número dos del Gobierno regional pidió a Izquierdo que deje de hacer este tipo de manifestaciones porque «influye de forma negativa» en la campaña de vacunación y en la llegada de más remesas, ya que con el volumen actual ve en peligro segundas dosis.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea mostró un cuadro en el que se detalla la llegada de vacunas a la Comunidad y del que se extrae que en abril la región recibió 616.580 dosis, mientras que en mayo el total es de 488.370. Así, como ha detallado, en la segunda quincena de abril la Comunidad contó con 372.920 dosis frente a las 223.470 de mayo, lo que pone riesgo «segundas dosis». «Han llegado 150.000 dosis menos en la segunda quincena de mayo y esto nos va a obligar a ralentizar nuestro ritmo de vacunación», aseguró el vicepresidente. En este sentido, Igea tachó de «sorprendente» la actitud de Izquierdo, ya que aseguró entender que un portavoz de la oposición «dificulte la labor de la Junta aunque suponga un perjuicio para los ciudadanos», algo que, a su juicio, en un delegado del Gobierno es «incomprensible».

El vicepresidente y portavoz afeó que Izquierdo insista en que Castilla y León recibe más dosis de las que le corresponde por población, algo que, como reiteró, es «falso» dado que la estrategia de vacunación se basa inicialmente en grupos de riesgo y después por edad. Así, el número dos autonómico aseguró que Castilla y León cuenta con el 6,49% del total de la población mayor de 60 años, mientras que Izquierdo apunta que es un 6,3.

No obstante, señaló que si se tiene en cuenta la población en general la Comunidad alcanza únicamente el 5%, algo que «perjudica» a Castilla y León y está llevando al Gobierno a un cambio de criterio «preocupante» que «afecta negativamente a la evolución de la campaña». «No estamos vacunando por número de habitantes sino por población de riesgo», defendió Igea. «No todo vale en política, lo que le corresponde al Delegado del Gobierno no es lo que vemos estos días», zanjó.

Tras estas declaraciones, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, le respondió asegurando que sus «fijaciones» no están en su agenda de trabajo y le advirtió de que no va a conseguir acallarle. En ese sentido, Izquierdo afirmó que no entiende la polémica suscitada en relación a los datos de las vacunas recibidas por Castilla y León, que remarcó superan a las que le corresponderían por su población, porque la estrategia nacional ha primado en el reparto a los territorios con más personas mayores.

Otras Comunidades

Por otra parte, Igea afeó los anuncios lanzados por otras comunidades sobre la vacunación ya en junio de la población menor de 50 años, cuando «no se ha acabado con la de hasta 60». «La mortalidad está vinculada con la edad; y cuando haces esto estás desprotegiendo a gente de riesgo. Se trata de que los ciudadanos de este país sepan que les vamos a vacunar estén donde estén», sentenció.