¿Cómo evitar que el frío dañe la instalación de agua de una casa?

Ante las nevadas y la ola de frío que atraviesa actualmente el país, es importante recordar algunos consejos básicos para evitar incidencias como consecuencia de las bajas temperaturas, y que puedan afectar a las instalaciones interiores particulares y contadores de sus viviendas, principalmente en la zona rural y en los lugares de mayor cota de altura.

Por ello, Aqualia informa de que las bajas temperaturas pueden causar incidencias principalmente en las viviendas aisladas o adosadas, si los contadores de agua o las tuberías exteriores particulares no están suficientemente aisladas, especialmente si su fachada está orientada al norte.

Por este motivo la compañía recuerda que es recomendable:

¿Cómo evitar que el frío dañe la instalación de agua de casa?

• Si se tienen conducciones particulares de agua a la intemperie o susceptibles de sufrir problemas de congelación, deben estar protegidos con algún material aislante. Puede servir, por ejemplo, la fibra de vidrio.

• Además, se debe comprobar que el cajetín o armario donde se encuentra el contador, esté en buen estado para evitar riesgos. En caso de congelación, no conviene forzar las llaves de paso. Si se detecta que la tubería presenta signos de congelación, debe aplicar aire caliente en la zona y proteger con aislante.

• Si no se va a hacer uso del agua durante un periodo prolongado, otra medida habitual de prevención consiste en cerrar la llave de paso y vaciar las tuberías particulares para que no quede agua en su interior.

Una vez pasadas las heladas, es recomendable que se revisen las instalaciones interiores para comprobar que no hay fugas. Si visiblemente no se detecta fuga, es bueno controlar que el contador no registra consumo de agua, asegurándonos de que todos los grifos estén cerrados y los electrodomésticos no están funcionando.

Si se observa una fuga de agua, es aconsejable que se realicen las reparaciones tan pronto como sea posible para evitar daños materiales y un consumo innecesario de agua. Es necesario recordar que el mantenimiento de la instalación interior es una responsabilidad individual de cada particular.