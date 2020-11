La Cebrereña ya sabe ganar

La Cultural Deportiva Cebrereña ya sabe lo que es ganar esta temporada 2020-21. Le había costado al equipo de Pepe García, demasiado tiempo con el casillero a cero no sólo de victorias sino de goles, algo que ‘rechinaba’ cuando en tus filas se tiene a uno de los mejores delanteros, David Terleira. Sin embargo al suerte le estaba siendo esquiva a un equipo que acudía a Soria con la necesidad de dar una vuelta de tuerca a lo que venía haciendo.Quería potenciar lo bueno y cambiar lo malo un técnico que sabe que La Arboleda es un campo siempre complicado pero donde no es la primera vez que sorprende el técnico abulense, que volvió a conseguirlo de la mano de su mejor jugador. Dos goles y tres punto para los de El Mancho ÁngelSastre.

Un partido en el que el Almazán no estuvo bien, el equipo local se sintió correoso, pesado, con mucha falta de técnica, sus ataques fueron lentos y con poca claridad. Por su parte la Cebrereña hizo bien su trabajo y supo ejecutar a la perfección su plan desde el inicio del partido. Se adelantaron muy pronto los culturalistas gracias al gol de Terleira en el minuto 10. Antes del descanso el propio David Terleira volvió a anotar para cerrar un partido que parecía sentenciado. Raúl recortó distancias en el 58’ pero el Almazán no supo meterle el miedo en el cuerpo a un cuadro visitante que supo mantener la calma para que los tres puntos no se les escapasen.

El choque arrancó con mucho ritmo desde sus primeros compases. La Cultural Deportiva Cebrereña aprovechó muy pronto para anotar el primer gol. Guille remató un cuero franco directamente al poste pero David Terleira estuvo atento para recoger el balón suelto e introducirlo dentro de la red. El marcador hacía justicia con lo visto en el terreno de juego. Los visitantes sorprendieron teniendo la posesión del cuero y presionando muy bien las salidas del Almazán que no era capaz de trenzar buenas jugadas para progresar en ataque.

En el minuto 32 se produjo una acción muy desafortunada. Chica tuvo que abandonar el partido por una brecha en la cabeza al chocar con David Terleira, que fue sustituido al descanso. El impacto entre ambos futbolistas fue tremendo y el juego estuvo parado varios minutos para que los dos fueran atendidos. Los aficionados aplaudieron al sustituido Chica cuando fue cambiado para evitar un problema mayor.

En el 45’ llegó el segundo gol de la Cebrereña, el mismo David Terleira remató un centro de Pichu de cabeza. Los locales no llegaban a la presión. Les costaba un mundo estar bien colocados en el terreno de juego. Dominó la Cultural Deportiva Cebrereña la primera mitad con puño de hierro sabiendo siempre qué hacer y cómo hacerlo. El gol dejaba KO a un Almazán al que no le estaban saliendo las cosas.

En la segunda parte la Cultural Deportiva Cebrereña cedió el balón y bajó el bloque para evitar desgastarse en demasía y, además, proteger el resultado que les era muy favorable. Los cambios del Almazán fueron positivos, jugaron mejor pero en lo que se refiere a la creación de oportunidades tuvieron más corazón que cabeza.

Raúl anotaba el 1-2 antes de la hora de partido con un buen remate a la salida de un saque de esquina. Parecía que el Almazán podría despertarse y poner en cuestión el resultado, entonces de cara para los intereses de los culturalistas, pero no fueron capaces de imprimir miedo a una Cebrereña que supo hacerse fuerte para no sufrir y llevarse los puntos tras un partido completo. El Almazán hizo una de sus peores actuaciones de la temporada y la Cebrereña para sumar con justicia un primer triunfo que se les había resistido demasiado tiempo, aunque hacía tiempo que lo merecían.