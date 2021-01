Ávila registra el día con más casos covid desde octubre

Ávila entra en nivel 4, tal y como se había anunciado y a la espera de que el domingo comiencen mayores restricciones, con la cifra más alta de positivos en covid-19 desde finales del mes de octubre. En concreto, el dato de la última jornada fue de 136 positivos, lo que se superó el día 31 de octubre, con 197. Desde entonces, todos y cada uno de los días ha habido menos incorporación de casos. Es más desde entonces solo se han superado los cien casos diarios en cuatro ocasiones.

Y no se trata solo de una cifra puntual sino de una tendencia que se ve en una mayor incidencia (casos por 100.000 habitantes) y en como aumenta la contagiosidad. En este último punto se cuenta con el número de reproducción básico, que indica las personas que se infectan por cada afectado en covid-19, y que en Ávila está en 2,14. Sigue subiendo esta cifra (el día de antes era 1,96) siendo Ávila la única provincia de Castilla y León que supera el 2 y sin olvidar que supone un problema superar el uno. La media regional está en 1,51.

Si hubiera que sacar un dato positivo sería que no se registró en el último día aumento de la hospitalización, con 25 personas en planta y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque de seguir con el aumento es una situación que no se sostendría en el tiempo. Hay que tener en cuenta que no se trata de que no haya ingresos sino también su relación con las altas dadas, tres el último día. Tampoco se han registrado nuevas muertes ni en hospital ni en residencias.

Sí que aumentan los brotes activos en la provincia, que ya son 39, ocho más que un día antes, y tienen 230 casos asociados.

Respecto a la incidencia de la enfermedad el aumento se ve tanto a 7 como a 14 días. En la provincia los casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúan en 229, casi 30 puntos más que el día antes, y la de siete días en 187,14, también con aumento. En la capital, aumenta a dos semanas, a 244,18, y se mantiene a 7 días, con 152,40. Y no se trata solo de que suba este parámetro sino que mantener el dato de 7 días por encima de la mitad del de 14 significa que estamos en una tendencia de aumento.

Sin embargo, lo que mantiene las mejores cifras es la capacidad de seguir los casos, la llamada trazabilidad, que según la información de la Junta de Castilla y León, está en un 73,22 por ciento en la provincia y en un 100 por 100 en la capital.

En canto a la vacunación, se pusieron en Ávila en la última jornada 184 vacunas, la cifra más baja de las provincias de la región. Por el momento se han administrado a los grupos incluidos en la primera fase de vacunación 1.975 vacunas en Ávila de las 5.850 recibidas. Sobre su conservación, según explicaron desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, mientras se espera la llegada del ultracongelador, se están manteniendo con hielo seco, lo que no supone ningún riesgo o problema, señalan.