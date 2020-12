El Colegio de Abogados de Ávila vota este miércoles

Los abogados abulenses están llamados a las urnas este miércoles, 9 de diciembre, día en el que están convocadas elecciones para renovar tres de los ocho puestos que conforman la junta de gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Ávila: decano, secretario y bibliotecario.

Son cerca de 600 los profesionales de la abogacía que tienen derecho a voto en estos comicios, de los que unos 250 son abogados en ejercicio y algo más de 300 son no ejercientes pero sí colegiados en Ávila. No obstante, cabe reseñar la particularidad de que a la hora de hacer el recuento el voto de los primeros cuenta el doble que el de los segundos.

La mesa de votación quedará constituida en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Ávila a las nueve de la mañana y permanecerá abierta hasta las dos de la tarde de este miércoles, 9 de diciembre, de manera que a partir de esa hora se realizará el recuento de los votos emitidos. Una vez llevado a cabo el escrutinio, se proclamará el candidato ganador en cada uno de los tres puestos.

Tras un mandato en el cargo, la actual decana del Colegio Oficial de Abogados de Ávila, Raquel Sánchez Estévez -primera mujer en ocupar esa responsabilidad, que sucedió hace cinco años a Pablo Casillas tras diez años en el puesto-, no se presenta a la reelección.

No obstante, al decanato optan dos candidatos: María Sonsoles Jiménez Herrero y Fernando Sergio Castro Porres. Este último ya se presentó como candidato al mismo puesto en las elecciones celebradas hace cinco años que finalmente ganó Raquel Sánchez Estévez, mientras que María Sonsoles Jiménez Herrero ya ha formado parte de la junta de gobierno porque en el actual mandato ha ocupado el cargo de secretaria del Colegio de Abogados de Ávila tras ser la candidata que obtuvo entonces mayor número de votos. Por su parte, Laura Rico Illanes y María Consuelo González López han presentado sus respectivas candidaturas para ocupar el puesto de secretaria del órgano colegial de los abogados abulenses.

A su vez, al cargo de bibliotecario del Colegio de Abogados de Ávila -del que en los últimos años su responsable ha sido Luis Felipe Fernández Sánchez- optan María Cristina González González y Miguel Ángel Gómez Perlado.



