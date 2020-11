En diciembre se cumplirán 30 años del estreno de El Padrino: Parte III. Y para conmemorar este aniversario por todo lo alto, Francis Ford Coppola ha realizado un nuevo montaje de la película que cerraba su magistral trilogía El padrino. La nueva versión, que además ha sido meticulosamente restaurada, se titula El Padrino de Mario Puzo, epílogo: La muerte de Michael Corleone y estará disponible en España en Blu-ray el próximo 11 de diciembre. Una semana antes se estrenará en cines.

Los cinéfilos podrán ver, desde su sofá y con la altísima calidad que ofrecerá esta edición en Blu-ray, el final que originalmente planificaron para la trilogía el director, Coppola, y el coguionista, Mario Puzo, también autor de la obra literaria en la que se basan las películas, fallecido en 1999.

¿Por qué el nuevo título? En palabras de Coppola, «El Padrino de Mario Puzo, epílogo: La muerte de Michael Corleone es un reconocimiento a Mario, y el título que creo que expresa mejor nuestra intención original para lo que terminó siendo El Padrino: Parte III».

Respecto al nuevo montaje y la restauración, el realizador de Apocalypse Now explica: «Para esta versión de la entrega final he creado un nuevo inicio y un nuevo final, además de reorganizar algunas escenas, planos y pistas de música. Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, para mí esta es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte II. Estoy agradecido a Jim Gianopulos (CEO de Paramount Pictures) y a Paramount por haberme permitido revisitarla».

Esta histórica edición en Blu-ray incluirá la película restaurada y reeditada, y una introducción exclusiva por parte de Coppola.

Hay que recalcar que el genial director italoamericano y su productora, American Zoetrope, han trabajado sobre un escaneo en 4K del negativo original para llevar a cabo una minuciosa restauración, plano a plano, tanto de la nueva versión como de la original.

Para crear la mejor presentación posible, los equipos de Zoetrope y Paramount empezaron por localizar más de 50 tomas originales para reemplazar las ópticas de menor resolución en el negativo original. Este proceso implicó más de seis meses buscando en 300 cajas de negativos. American Zoetrope trabajó diligentemente para reparar arañazos, manchas y otros desperfectos que anteriormente no se habían podido corregir debido a limitaciones tecnológicas. Asimismo, realizaron mejoras en la mezcla de audio 5.1 original.



Maltratada por Hollywood

La adaptación que Coppola hizo de la novela de Mario Puzo es una inolvidable crónica del auge y caída de la familia Corleone, y es considerada de pleno derecho como una de las grandes sagas de la historia del cine. El Padrino: Parte III estuvo nominada a siete Oscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director, si bien se fue de vacío. Era la noche de Bailando con lobos, que encumbró a Kevin Costner.

La película nos sitúa ante un Michael Corleone sexagenario que anhela distanciar a su familia del crimen y encontrar un sucesor adecuado para dirigir su imperio.