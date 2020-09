La coalición abraza ahora al mundo empresarial

Pensar o hablar de los años 2014 o 2015 cuando el bipartidismo español sufrió el primer golpe mortal con la irrupción de Ciudadanos y Podemos parece ya como hacerlo de la Prehistoria política. Y ni siquiera hace una década de aquello. Pero la velocidad a la que se ha transformado la cosa pública nacional ha hecho realidad aquella recordada frase del socialista Alfonso Guerra: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió». Pero, a veces, no viene mal echar mano de la memoria para contextualizar la realidad. Y es que, en aquellos años, cuando morados y naranjas confrontaban por ser la formación de moda, el partido de Pablo Iglesias atacaba a su adversario con un mantra que repetían desde el secretario general hasta el simpatizante del pueblo más perdido del mapa: «Ellos, con Rivera a la cabeza, son el partido del Ibex». Una afirmación que, sin decirlo, dejaba a los suyos como la fuerza política del pueblo, al ser el adversario la que reprensentaba a las élites.

Por eso, ver ahora a los líderes de Unidas Podemos -Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz o Alberto Garzón- compartir risas y charlas con los máximos ejecutivos del Ibex no deja de ser llamativo. Por supuesto, es su obligación como miembros del Gobierno. Y en tal condición acudieron ayer a arropar al presidente, Pedro Sánchez, que arrancó el curso político con un acto insólito en la política española: una conferencia de una hora de duración ante todo aquel que es alguien en la economía y la sociedad patria con la que presentar su hoja de ruta para la reconstrucción de España tras la crisis del coronavirus. Para el PP y Vox, un evento propagandístico del Gobierno; para los analistas, un potente mensaje a la sociedad, no por las palabras del presidente, sino por quienes estaban sentados escuchándole.

Y es que la cita da para un rosario de negritas nombrando a los asistentes, pues allí estaban los máximos ejecutivos de varias firmas del Ibex como Ana Botín (Banco Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Carlos Torres (BBVA), Isidro Fainé (Fundación bancaria la Caixa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Antonio Brufau (Repsol), o Florentino Pérez (ACS). Fuera de las firmas del Ibex destacó la presencia de Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

Pablo Iglesias (i) habla con el presidente del BBVA, Carlos Torres (i) ante el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá. - Foto: MariscalPatronal, con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y sindicatos (Unai Sordo y Pepe Álvarez) también estuvieron representados y, de hecho, estos dos últimos fueron de los pocos que valoró ante la prensa el discurso del socialista.

Se dejaron ver por la Casa de América representantes del mundo de la cultura, como el pianista James Rhodes, el escritor Lorenzo Silva y la actriz Concha Velasco, además del director del Instituto Cervantes Luis García Montero.

