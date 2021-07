2.100 km y 10 meses de trabajo detrás de una nueva turbina

Iberdrola ha llevado a cabo la sustitución de la turbina del grupo cinco de la central hidroeléctrica salmantina de Aldeadávila, la penúltima instalación construida sobre el cauce del río Duero antes de adentrarse por completo en Portugal, en plenas Arribes. La operación requirió un viaje de más de 2.100 kilómetros y medio centenar de profesionales, según informó hoy la compañía.

El proyecto se ha realizado durante diez meses, "en tiempo récord", a pesar de la complejidad de los trabajos y su desarrollo durante la crisis sanitaria: las labores de desmontaje de la antigua turbina comenzaron en marzo del año pasado y la nueva se terminó de instalar en enero de 2021.

El nuevo rodete de la turbina, que pesa 35 toneladas, se ha fabricado y transportado en camión desde Alemania hasta la localidad salmantina de Aldeadávila. La sustitución de esta pieza, que transmite la energía mecánica al generador, ha sido posible gracias a la involucración de proveedores industriales locales de hasta 50 profesionales en periodos punta de trabajo*.

El proyecto también ha permitido la sustitución de los paneles de control y protección del grupo. Entre tanto, durante estos diez meses, los otros cinco grupos de la central hidroeléctrica han estado disponibles sin interrumpir el normal funcionamiento de la planta.

En Aldeadávila hay dos centrales hidroeléctricas: Aldeadávila I que se puso en marcha en 1962, tiene una potencia de 718,2 megavatios (MW) y dispone de seis grupos y Aldeadávila II que comenzó su actividad en 1986 y dispone de dos grupos reversibles y una potencia instalada de 421 MW. En total 1.139,2 MW con una producción anual media cercana a los 2.488 gigavatios hora (GWh). Las ocho turbinas de estas dos centrales permiten desaguar casi hasta un millón de litros cada segundo. Su presa posee una altura de 139,5 metros y su embalse cuenta con una capacidad de más de 114 hectómetros cúbicos.

En Castilla y León, Iberdrola ha consolidado en las últimas décadas su condición de promotor renovable y sus más de 5.100 MW instalados convierten a esta comunidad en la autonomía con más megavatios verdes instalados por la compañía. De estos, 3.500 megavatios son hidroeléctricos y están distribuidos en centrales ubicadas principalmente en Salamanca y Zamora.

La apuesta de Iberdrola por las energías limpias comenzó con la promoción de los Saltos del Duero hace más de un siglo. La central de Aldeadávila que comenzó a construirse en los años 50 del siglo pasado se convirtió en una obra pionera y de vanguardia. Una gran obra de ingeniería en la que se utilizaron las tecnologías más innovadoras. Hablamos de energía limpia y revulsivo económico para las Arribes del Duero.

Aldeadávila, un escenario de cine

Esta instalación hidroeléctrica sigue sorprendiendo por su dimensión y por el lugar en el que fue construida, en una zona escarpada de rocas de granito cuya belleza atrae a centenares de visitantes cada año. Ha servido de escenario en producciones cinematográficas tan reconocidas como 'Doctor Zhivago', ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro; la española 'La Cabina', de Antonio Mercero; y, hace tan solo un par de años fue uno de los escenarios de la nueva película de la saga hollywoodiense, 'Terminator'.

También se convirtió en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema 'The world is your workplace' /El mundo es tu oficina. Centraba su minuto de duración en subrayar la libertad de trabajar con su nuevo modelo de ordenador portátil, mostrando cómo cuatro empleados saltaban de su oficina a los paisajes naturales más llamativos de España, a los que podían acceder a través de la máquina.

La central de Aldeadávila es una de las mayores generadoras de energía eléctrica en España, puesto que su producción supone más del diez por ciento de la generación media hidroeléctrica del país, suficiente para abastecer a 250.000 hogares. Además, ahorra la emisión anual de 1,3 millones de toneladas de CO2. La estructura principal de esta planta hidroeléctrica figura bajo tierra: cuenta con 12 kilómetros de túneles de 12 metros de ancho por ocho metros de alto.