Polémica entre PP y XAV por los concursos navideños

Nuevo ‘enganchón’ entre los grupos municipales de Por Ávila y Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, en esta ocasión debido a los concursos navideños. Primero, el PP criticó que XAV suspendiera los concursos de belenes y tarjetas, cuestión que Por Ávila negó que fuera así, a lo que el Partido Popular insistió y pidió que se hiciera pública el acta de la última Comisión de Cultura.

Desde el PP se emitió una nota de prensa pidiendo al alcalde que «no prive a los abulenses de parte del espíritu navideño» suspendiendo los concursos de belenes y tarjetas, y su concejala, Jacqueline Martín planteó alternativas para que los colectivos y los niños puedan seguir participando en estas tradicionales convocatorias «que contribuyen a crear ambiente navideño en la ciudad».

El PP informó que «el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila comunicó durante la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de este mes de noviembre, su intención de no convocar este año los tradicionales concursos de belenes de colectivos y centros escolares, ni tampoco el de tarjetas navideñas», cuestión que desde Por Ávila se contestó asegurando que «en la última Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Fiestas no solo se abordaron nuevas iniciativas con respecto a la convocatoria de actuaciones que se van a desarrollar para la población abulense durante el periodo navideño sino que también se especificó que los tradicionales concursos navideños se mantienen, aunque la situación actual, derivada de la pandemia por la covid-19, posiblemente implicará la modificación de las bases, dadas las circunstancias», criticando la formación amarilla al PP porque «no solo no dejan trabajar, enredando y poniendo palos en las ruedas de forma continua sino que, además, buscan confundir a los abulenses con falsas afirmaciones».

Ante esta respuesta, emitida en nota de prensa desde Por Ávila, volvió a contestar el PP, retando «a Budiño a publicar el vídeo-acta de la Comisión de Cultura donde se suspendieron los concursos navideños» y mostrando su alegría de que «hayan cambiado de opinión tan rápido, lo que demuestra que no tienen criterio más allá que atacar a cualquiera que no está de acuerdo con su forma errática de dirigir el Ayuntamiento». Además, la concejala Jacqueline Martín señala que, en el transcurso de la Comisión, el concejal Félix Meneses «dijo expresamente que no iban a celebrarse ni el concurso de belenes ni el de tarjetas navideñas» y que, de hecho «se produjo un debate entre Meneses y yo en el que planteé al equipo de Gobierno todas las opciones expresadas en nuestra nota de prensa de esta mañana. Su respuesta fue que valorarían estos planteamientos».