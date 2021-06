Sánchez-Reyes exige responsabilidades por el meme

Aunque el Partido Popular de Ávila ya se pronunció este domingo acerca del meme publicado en la cuenta municipal de Twitter de Emergencias Ávila, también Sonsoles Sánchez-Reyes, la portavoz del grupo municipal popular y directamente aludida en este desafortunado mensaje, lo hizo este lunes, en este caso a preguntas de los periodistas.

Como de «vergonzoso» calificó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila este tweet de Emergencias Ávila, asegurando que más allá de la ofensa hacia su persona lo que más le había molestado era que en el mismo se involucrara a la Asociación Española Contra el Cáncer de Ávila. «Desde el Partido Popular, y personalmente, lamentamos profundamente que la AECC de Ávila se haya visto implicada en este episodio tan desagradable cuando lo único que merece visibilidad es su labor en la ayuda y el acompañamiento de las personas que padecen cáncer», aseguró la popular para quien «realizar burlas en este contexto tan doloroso no nos parece propio de nadie que tenga un mínimo de humanidad».

Aparte de mostrar su malestar con lo publicado en esta cuenta oficial Sánchez-Reyes pidió depurar responsabilidades. «No vale solo con una disculpa que además se ha emitido cargada con otro nuevo ataque», dijo la popular refiriéndose a lo manifestado por el alcalde. «La política no se puede llevar a niveles más bajos con algo tan serio y más cuando se utiliza una cuenta oficial de manera partidista para intentar desprestigiar al principal partido de la oposición», lamentó Sánchez-Reyes antes de pedir «al alcalde, como último responsable de lo que sucede en su equipo de gobierno, que depure responsabilidades y que dé a conocer el nombre de quien publicó eses meme en una cuenta oficial y lo cese inmediatamente».

Es más, apuntó la popular que en el caso de que esto no suceda, y que no se cese al autor de este mensaje, desde su grupo político entenderán que «la publicación la hizo directa o indirectamente la jefa de prensa del Ayuntamiento, máxima responsable técnica de la comunicación institucional, bajo la supervisión de su responsable político, el teniente de alcalde de presidencia, José Ramón Budiño». De hecho, Sánchez-Reyes pide la dimisión de ambos en el caso de que no se haga público quién fue el autor de esa publicación en Twitter. «Si el alcalde no lo hace, evidentemente se convierte en cómplice directo de estos hechos tan lamentables», aseguró así mismo la popular.

mensaje. El mensaje fruto de estas críticas se publicó este domingo durante unos minutos en la cuenta de Twitter de Emergencias Ávila, perteneciente al Ayuntamiento de Ávila. En el mismo, y en forma de meme, aparecían miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer junto a la coordinadora general y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, y otros miembros de su partido como el coordinador comarcal y diputado provincial, José Luis del Nogal, o el vicesecretario de Políticas Sectoriales, Óscar Arroyo, a los que se atribuían supuestos diálogos con tintes despectivos y bajo el hagstag #nosinmifotoPP.