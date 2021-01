Kiko Matamoros: "Soy cocainómano desde los 15 años"

Tras su último encuentro con Javier Tudela en Domingo Deluxe, Kiko Matamoros ha vuelto a sentarse en el plató de telecinco como invitado para confesar algunos de sus secretos más profundos.

Situado en el punto de mira de nuevo por su controvertida relación y complicada separación de Makoke, a Kiko Matamoros no le ha temblado la voz para reconocer una adicción que le ha acompado a lo largo de su vida desde los 15 años, la cocaína. "Yo soy cocainómano desde los 15 años pero nunca he tenido un problema grave con esa adicción. Nunca he tenido una adicción importante" ha revelado el colaborador de televisión. "Desde los 15 años no he dejado de consumir, cuando empecé con Marian levanté el pie porque ella no era consumidora. Ella no lo soportaba. Con Makoke ha sido la etapa de mi vida dónde sí hice del consumo de coaína algo habitual" sentencia. Cuando le preguntan si él y Makoke compartían esta práctica, Kiko explica: "No voy a señalar a nadie, pero era voz populi. A mi nunca me ha condicionado el consumo. Makoke conmigo no aprendió nada, te lo juro por mi madre" sentencia.

Reconociendo que su actual pareja, Marta López, tampoco comparte esta adicción Kiko explica cómo lleva ella esta situación: "Marta es anti todo de esto, he consumido en alguna ocasión, pero no he compartido y me he visto en una situación ridícula. Aún hay veces que vienen amigos a casa y ella se cabrea".

Aunque el colaborador de Sálvame asegura que sus hijos sí que son conocedores de la situación que le acompaña desde hace tiempo, explica que desde que está con Marta ellos están mucho más tranquilos en ese aspecto: "Mis hijos sí lo saben y sino lo intuyen. Mis hijos estaban preocupados cuando estaba con Makoke, ahora están encantados".