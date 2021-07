"Hemos estado a la altura", dice XAV al ecuador de mandato

"Han sido dos años no exentos de problemas y contratiempos, pero Por Ávila ha demostrado estar a la altura de lo que los abulenses demandaban de nosotros, desde la gestión responsable, la política reivindicativa sin complejos y el trabajo diario y comprometido". Así comenzó el presidente de la formación amarilla, José Ramón Budiño, el balance de los dos primeros años de mandato en las instituciones, un periodo en el que "hemos demostrado que era posible una manera diferente de hacer política, alejada de clientelismos y de objetivos partidistos y cuyo único objetivo es mejorar la vida de los abulenses y que los jóvenes se puedan quedar en Ávila", de ahí la importancia de "mejorar servicios y prestaciones". Budiño, que estuvo acompañado por los principales cargos del partido, destacó la "capacidad de gestión" en el Ayuntamiento, la "oposición honesta y transparente" en la Diputación y el trabajo "histórico" del procurador Pedro Pascual en las Cortes para que Ávila, "por primera vez, tenga voz y voto" en el Parlamento regional.

En su análisis, el presidente de XAV insistió en que "este proyecto político ha venido para quedarse", al considerar que "la gestión responsable" ha conseguido "sacar de la parálisis al Ayuntamiento de Ávila cambiando el rumbo de la ciudad", desempeñar "un papel clave" en las Cortes y ejercer una oposición "leal" en la institución provincial, todo ello con "la cercanía, el compromiso y el interés general" como señas de identidad. "Cada decisión que tomamos lo hacemos pensando en los abulenses; Ávila y los abulenses son lo primero, están por delante de cualquier cosa, de los intereses de partido y de los personales", aseguró.

En el repaso a los "logros" por instituciones, subrayó la "capacidad de gestión" en el Ayuntamiento "a la hora de afrontar la sequía más grave en 40 años", ante la crisis sanitaria y "ante las maltrechas arcas municipales", lo que a su juicio ha permitido "enderezar el rumbo en un mandato tan complejo". En este sentido, destacó que se ha llevado "a cero la lista de dependencia", se ha "mejorado el estado general de la ciudad y los barrios anexionados y se han reorganizado servicios para poner en marcha las brigadas de intervención rápida", además de haber activado la Edusi, que "dormía en un cajón junto a cientos de facturas", y se ha apostado por la industria a través del Plan Territorial de Fomento de Ávila y su entorno al que el Consistorio aportará 6,5 millones, afirmó. La campaña de cheques-regalo para el comercio y la hostelería y el Plan Estratégico de Turismo 2021-23 fueron otros de los aspectos destacados, junto a las convocatorias de empleo público o el aplazamiento de impuestos.

En la Diputación, Budiño señaló el desarrollo de una labor de oposición y fiscalización encaminada a conseguir "una institución transparente y acorde al siglo XXI, alejada de clientelismos políticos". Así, seguirán demandando los parques comarcales de bomberos, el plan estratégico de turismo, mejoras en comunicación y más asesoramiento a los municipios, todo ello con el objetivo, dijo, de "combatir la despoblación" y afrontar "el futuro con garantías".

En cuanto a las Cortes, el presidente de Por Ávila se deshizo en elogios hacia Pedro Pascual, que ha desarrollado una "labor fundamental" para ayudar a "mejorar la calidad de vida de los abulenses". En este sentido, aseguró que ni el Plan Territorial de Fomento ni los "mejores presupuestos" para la provincia ni partidas para el Mercado de Abastos o el helipuerto "son una casualidad", sino "que son fruto del trabajo del procurador", indicó.

Budiño también resaltó los principios y valores que inspiraron a Por Ávila y que se han mantenido en la votación de proposiciones y "en la negociación de la estabilidad política" en el gobierno de Castilla y León, lo que todavía no ha fructificado con un pacto con el Gobierno de PP y Cs. Aquí Budiño explicó que el partido sigue "a disposición", pero "no nos corresponde a nosotros marcar los tiempos y los plazos" y el voto de Por Ávila seguirá "como siempre, siendo leal a los intereses de los abulenses" para que la provincia "no sea más pero tampoco menos que nadie".

En definitiva, Budiño habló de un balance "positivo" porque "la capital y la provincia avanzan". En el capítulo del 'debe' reconoció que "hay cosas por mejorar porque Ávila tiene cosas que mejorar", y aquí aseguró que seguirán trabajando "con el objetivo primordial de dotar a Ávila de oportunidades".