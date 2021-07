CEOE insta al Gobierno a trabajar por Ávila y la A-40

CEOE Ávila (antes Confae) insta al Gobierno a trabajar por la provincia y, en concreto, por un proyecto que se considera vital para la misma, la autovía A-40, al tiempo que lamenta "el olvido al que se ve sometida Ávila". El presidente de CEOE Ávila, Juan Saborido, realizó estas declaraciones este viernes tras conocer el anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicado un día antes, de someter a información pública el tramo de la A-40 que conecta Toledo con Ocaña.

La confederación, que considera que en cualquier caso este trámite es "una buena noticia" porque mantiene "vivo" el proyecto del Corredor Atlántico, también traslada que ve "paradójico para los empresarios de esta provincia el olvido y abandono de nuestro territorio por parte del Gobierno".

De esta manera, desde CEOE Ávila dicen no entender "cómo se nos sigue ignorando". "Esta autovía conectaría la meseta sur entre Arévalo, Ávila, Maqueda, Toledo y Cuenca, tiene una importancia capital para el desarrollo económico abulense, al igual que lo tendría la conexión de la A-50 con la A-6, y es una ansiada reclamación, constante y urgente, de esta Confederación", al considerar que "cerraría la conexión atlántica por la provincia", remarcó Saborido.

En este contexto, la confederación insta al Gobierno y a sus representantes a "que trabajen por la provincia y piensen en los abulenses" para que, "en un plazo breve, se cumplan las promesas hechas", para lo cual "es necesario que en los Presupuestos Generales del Estado se apliquen partidas para el inicio de esta conexión tan justa, tan revindicada y tan necesaria para el desarrollo de la provincia".

Desde CEOE Ávila, en definitiva, se pide "pasar de las palabras a los hechos», al poner de relieve que "ya han sido varios en los últimos años los estudios informativos y compromisos políticos realizados para materializar este gran proyecto (conexión A-6 y A-40 y desdoblamiento de la N-110) que supone incluir a nuestra provincia en una vertebración de las comunicaciones que no nos deje fuera de los grandes corredores de autovías y ferrocarril. Lo contrario, añaden, "vendría a suponer un nuevo agravio a los abulenses que, a una comunicación lenta por ferrocarril, no podrían contraponer unas modernas vías de comunicación que nos pongan en el mapa de España y no nos alejen del mapa de Europa".

En este sentido, y siendo conocedores -dicen- de que las administraciones nacional y regional están avanzando en diseños e itinerarios de los ejes del Corredor Atlántico a través de Castilla y León, CEOE pregunta directa y públicamente "a nuestros gobernantes cómo va a estar la provincia de Ávila en ese mapa futurible, que tanto va a influir en ese progreso económico que todos queremos y que está tan vinculado a la logística, las comunicaciones y el transporte de personas y mercancías".