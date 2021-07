El PP pone en duda el proyecto de las escaleras mecánicas

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila denuncia que la respuesta realizada desde el equipo de gobierno municipal al Ministerio de Cultura "demuestra que no existe proyecto de escaleras mecánicas" y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, asegura que "en el escrito remitido desde el Ayuntamiento se especifica que ‘no existe aún un anteproyecto, sino un debate de ideas que se plasmarán en un documento que enviaremos en cuanto dispongamos de él’".

En ese comunicado, desde el PP se hace constar que "a raíz de la respuesta que el equipo de gobierno ha enviado al Ministerio de Cultura, casi tres meses después de su solicitud, en referencia al proyecto de instalación de unas escaleras mecánicas en la ciudad, el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ávila manifiesta que afortunadamente, la ciudadanía y los grupos de la oposición podemos conocer la verdad detrás de los anuncios de humo del alcalde, gracias a las respuestas que éste envía a otras instituciones, ya que a la oposición y a los abulenses no nos responden”.

Miguel Encinar, portavoz popular en la Comisión de Urbanismo explica que la contestación deja claro la manera de actuar del equipo de gobierno, “que vende proyectos ante los medios de comunicación solo para aparentar que cumplen su programa electoral”.

Y es que desde el PP se resalta que "en la respuesta remitida al Ministerio se especifica claramente que ‘no existe aún un anteproyecto, sino un debate de ideas que se plasmarán en un documento que enviaremos en cuanto dispongamos de él’".

Encinar se pregunta “quién está participando en este ‘debate de ideas’, ¿acaso la ciudadanía o la oposición están siendo preguntadas?, ¿acaso se ha escuchado a alguien respecto a posibles lugares de ubicación de las escaleras mecánicas, por ejemplo? En absoluto, no hay ni anteproyecto, ni tampoco participación ni debate. Solo hay un anuncio a la prensa, lleno de propaganda política, con palabras que no van unidas a hechos. Es la forma de actuar constante de XAV, y así no avanza una ciudad”.

El concejal del PP recuerda que ya en la Junta de Gobierno Local del 22 de abril “mostramos nuestra preocupación tras haber visto por registro la comunicación al Ayuntamiento del Ministerio de Cultura, remitida el 16 de abril, en relación con el proyecto de las escaleras mecánicas, del que sorprendentemente el Ministerio afirma ha tenido conocimiento por los medios de comunicación y no por el Ayuntamiento”. En su escrito el departamento gubernamental indicaba la obligación del Consistorio de informar al Centro de Patrimonio Mundial, a través de ese Ministerio, de manera previa sobre este tipo de iniciativas, remitiendo la información técnica, y afirmaba que el proyecto de escaleras mecánicas requeriría realizar una Evaluación de Impacto Patrimonial.

“Desde nuestro grupo ya entonces rogamos al equipo de Gobierno que cumpliera con las obligaciones hacia el Ministerio de Cultura, pero tres meses después se demuestra que de poco pueden informar cuando no existe realmente un proyecto de escaleras mecánicas”, lamenta el edil popular, quien indica que este asunto es similar al ocurrido con la Brigada de Intervención Rápida, presentada “a bombo y platillo ante los medios de comunicación en enero, pero que más allá de la foto de propaganda política, gracias a la respuesta que envió el equipo de Gobierno al Comisionado de Transparencia de Castilla y León, el pasado 18 de junio, quedó confirmada que realmente esta no existe y solo es un cambio de nombre de los servicios municipales ya existentes”.