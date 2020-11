El COVID-19 impide que Fontiveros tenga su ‘juglar 2020'

La situación sanitaria que atraviesa el país impedirá también que Fontiveros pueda tener juglar del año 2020. De hecho, desde el ayuntamiento y la Academia de Juglares ‘Solar de la Poesía’ de Fontiveros se ha optado por suspender los actos culturales que tradicionalmente se celebran el día 14 de diciembre, coincidiendo con el día del santo patrón fontivereño. Actos como son el nombramiento de juglar y el Premio San Juan de la Cruz , que se pospone para el año 2021.

El alcalde de Fontiveros, David Sánchez, indicó a este periódico que habían llegado a la conclusión de que no merecía la pena organizar el acto este año con las circunstancias en las que nos encontramos. «Nos tenemos que reunir, viene gente de otras provincias de España, que no podrán desplazarse hasta Fontiveros. Es un acto que se hace para estar con la gente. Si lo tienes que hacer a distancia, la parte emotiva se pierde», indicaba el regidor fontivereño mientras reconocía también que el Premio San Juan de la Cruz del año 2020 se ha pospuesto para el 2021. El próximo día 13 de diciembre se convocará el certamen para el año 2021.

El premio Villa de la Poesía sigue sigue adelante. «Es un concurso de poesía popular dirigido a vecinos del pueblo y a los chicos del instituto que tienen inquietudes. Es algo más local y se realizará on line».

Este año el tradicional cocido sanjuaniego tampoco se degustará de forma multitudinaria. En su lugar el ayuntamiento del municipio entregará a los vecinos las viandas necesarias para que cada familia lo prepare en su propio domicilio y rememore la fiesta del santo con esta comida tradicional, que se viene compartiendo desde hace años y a la que el ayuntamiento invita a todos los vecinos.

«Lo que vamos a hacer el jueves y viernes después del puente a cada vivienda de los vecinos que estén empadronados los vamos a hacer llegar los ingredientes básicos para que el día 14, elaboren en sus domicilios el cocido. El Ayuntamiento entregará una bolsa con garbanzos, morcilla, chorizo, un cuarto de gallina y el resto de las viandas como los huesos para hacer el caldo, morcillo... con los que puedan elaborar el cocino en este día tan especial», comentaba el regidor que sostenía que también tratará de fomentar el consumo en las tiendas locales. El día del reparto de los ingredientes del cocido se entregarán unas papeletas cuyos números estarán vinculados con la lotería de Navidad del día 22. Se sortearán 900 euros en premios en vales de 100 euros para que sean consumidos en los diferentes establecimientos de Fontiveros. «Establecimientos desde la gasolinera, la farmacia, electricista, el albañil o para comprar material de construcción, que al final reduce en los negocios locales», señalaba el alcalde.