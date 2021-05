Las plazas a Tokio 2020, en juego

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 están a la vuelta de la esquina, pero no hay nada decidido aún ante una cita a la que aún juegan sus cartas Noel Martín y Cristian Venge. No lo tiene fácil una nueva pareja que comenzaba a competir apenas este año, que juegan con el tiempo en contra, pero que apuran sus opciones para estar en la lista definitiva de Félix García. No está decidida aún y el abulense y el barcelonés saben que en las próximas citas se la juegan. Una de las más importantes es la que acogen desde este mismo viernes las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, sedes del Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Carretera 2021. Un campeonato que arranca este viernes con la prueba de Team Relay, continuará el sábado con la disputa de las contrarrelojs y el domingo con las pruebas en línea. Un campeonato con la presencia asegurada de las grandes referencias nacionales del ciclismo adaptado.

El sábado será el momento de las pruebas contrarrelojs para bicicletas, tándems, handbikes y triciclos en horario de tarde, entre las 16,00 y las 19,30 horas. Será sobre un circuito de 22 kilómetros entre los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios.

El domingo será el turno las pruebas en líneas. A las 11,00 horas será el momento de los tándems sobre el mismo circuito de las cronos, pero cambiando el punto de salida y el de llegada a la localidad de Cenicientos. Un campeonato en el que se espera una intensa pelea en el caso de los tándems masculinos, donde las parejas formadas por Ignacio Ávila y Joan Font, Cristian Venge y Noel Martín, y Adolfo Bellido y Eloy Teruel prometen una inmensa batalla por alzarse con los títulos de campeón de España y en especial en la pelea por una plaza en el combinado nacional. Estar en el podio será clave en las opciones para poder estar, en el mes de agosto, en los Juegos Paralímpicos.