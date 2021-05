Primera jornada sin muertos por covid desde hace ocho meses

Los infectados por covid-19 repuntaron ayer ligeramente pero continúan estabilizados desde hace varios días en torno a los 300 casos (317 notificados ayer), aunque la buena noticia se produjo al no tener que lamentar nuevas víctimas mortales, algo que no se producía en la Comunidad desde el pasado 2 de septiembre. Más de ocho meses han tenido que pasar para que durante un sólo día no se produjeran fallecimientos en los hospitales castellanos y leoneses a causa de la covid-19, a pesar de ello ya se contabilizan 5.712 muertes durante la pandemia.

En cuanto a las residencias, este viernes la Junta actualizó los datos que reflejan que la situación continúa estable, puesto que desde el pasado viernes 30 de abril solo se ha contabilizado la muerte de un residente en un centro hospitalario de la Comunidad. De esta forma, la cifra total de personas que perdieron la vida en estos centros continúa en 1.145, mientras que en los hospitales es de 1.812, uno más, hasta un total de 2.957.

Estos datos llevan a que la incidencia acumulada de covid-19 a 14 días en Castilla y León continúa cayendo y ayer se situó en 168,06 casos por cada 100.000 habitantes, cuatro menos que la jornada anterior y siete por debajo de los registrados hace tan solo dos días. No obstante, la incidencia a una semana subió ligeramente de los 76,75 casos a los 76,83 notificados, por debajo aún, no obstante, de los 80,71 que se certificaron este miércoles.

Por provincias, los peores resultados en incidencia a 14 días los continúa presentando Burgos, que sube hasta los 308,96 casos, lo que sitúa a esta provincia en riesgo muy alto. Mientras, Palencia (145,33), Salamanca (134,25), Valladolid (127,15), Ávila (116,70) y Zamora, que con 87,93 casos por cada 100.000 habitantes es la mejor situada, ya están en riesgo medio.

Hospitales.

Por otro lado, la ocupación de camas por pacientes covid en las UCI de los hospitales experimentó una ligera subida hasta situarse en el 27,64 por ciento, manteniendo en riesgo muy alto la situación general de la Comunidad con respecto a este indicador, principalmente por la ocupación en los centros hospitalarios de Ávila (50 por ciento), Soria (41,18), Segovia (35,48), Palencia (34,38), Valladolid (32,43) y Zamora (26,32).

Asimismo, la ocupación de camas por pacientes covid en planta mantiene su tendencia a la baja y ayer cayó hasta el 4,86 por ciento, lo que sitúa la media de la comunidad en riesgo bajo. De hecho, la situación hospitalaria en planta en Palencia ya se sitúa en el rango de la nueva normalidad, con un 1,42 por ciento, mientras que en riesgo bajo se encuentran Soria (2,79 por ciento), Ávila (3,11 por ciento), León (4,03 por ciento) y Salamanca (4,77 por ciento).

La positividad global de las pruebas diagnósticas se redujo hasta el 6,58 por ciento y el porcentaje de casos con trazabilidad aumentó hasta el 70,8 por ciento. Mientras, el índice de reproducción del virus subió dos décimas hasta situarse en 0,87. Solo Palencia (1,13) y Ávila (1,01) se sitúan por encima del uno marcado como máximo recomendable.