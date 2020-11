Igea y Casado reconocen falta de comunicación con el decreto

La Junta de Castilla y León asumió ayer un «problema importante» y «responsabilidad» de comunicación en el decreto publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) por el que el presidente del Gobierno regional regula las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de la Comunidad.

Así lo expresaron el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno recogida por Ical, cuando en esos momentos se producían concentraciones de los seis sindicatos sanitarios en centros de toda la Comunidad en contra del citado decreto.

Igea y Casado instaron a volver a la negociación y aseguraron que «no se hará nada por imposición» y sin el acuerdo entre las partes, pero reiteraron que es necesario el «paraguas» legal adoptado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada del estado de alarma en esta segunda ola.

Ambos explicaron que hubo acuerdo con los sindicatos en cuatro reuniones y se quedó en que para rematar el mismo hacía falta el decreto del presidente, adoptado el viernes en una reunión del comité de crisis (formado por cinco personas) y publicado el sábado en el Bocyl.

Tal es así que Igea precisó que estaba previsto, una vez que el decreto estaba publicado, celebrar la Mesa Sectorial el lunes para rematar el acuerdo concreto con los sindicatos, si bien los representantes de los trabajadores le rechazaron y han convocado las concentraciones.

Ambos dirigentes explicaron que el decreto es necesario, dado el estado de alarma y su delegación a las comunidades autónomas, y se concibe como «marco», ya que el desarrollo posterior del mismo debe determinarse «siempre» desde las negociaciones con los profesionales sanitarios.

«Lo único que hace este decreto es desarrollar el ámbito donde se puede iniciar la negociación, es el paraguas para su desarrollo posterior», insistió Casado en declaraciones recogidas por Europa Press, quien explicó que, dada la situación, no se puede sacar normas desde Sanidad si antes «no hay un decreto que haga ese paraguas».

Así, Casado insistió en que falta «todo» por negociar y aclaró que el decreto se publicó el sábado con el fin de retomar las negociaciones en la Mesa Sectorial el lunes y contar ya con el soporte normativo que permitiera avanzar en la normativa.

«Si sentimos algo es que haya algún profesional que piense que vamos a hacer algo en contra de ellos, son nuestra máxima preocupación», defendió la consejera, quien recalcó que ajustar el sistema sanitario tiene como objetivo garantizar la atención tanto covid como de otras enfermedades.

«Quien más necesita la medida son los profesionales», aseguró el vicepresidente, que apeló a la solidaridad y a la vuelta a la negociación, igual que lo hizo Casado, pero también precisó Igea que sin el decreto no puede existir acuerdo, por lo que no se puede retirar, ya que no habría el soporte legal necesario.

La titular de Sanidad manifestó que lo recogido en el decreto, ante una situación de excepcionalidad, es similar a la normativa del estado de alarma del pasado mes de marzo y recalcó que no se hará nada sin el consenso con los profesionales de la sanidad. «No se hará nada en detrimento de los profesionales», recalcó, a los que tendió la mano.

Casado manifestó la necesidad de reorganizar el sistema ante la pandemia, por lo que espera poder negociar algunos cambios «incentivados y valorados en la mesa sectorial». «Tendemos la mano a la mesa sectorial, estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, el Decreto es un marco legislativo, no determina nada, no decreta nada», insistió.

También el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, pidió volver «cuanto antes» a la negociación tras reconocer que había existido «un evidente problema de comunicación» con los profesionales, más como recordó antes de la publicación del decreto ya se habían celebrado cuatro reuniones con documentos y borradores.

Así, se mostró convencido de que se puede avanzar en este asunto y volvió a instar a los sindicatos, que ayer convocaron manifestaciones ante centros sanitarios de la Junta para exigir la retirada del decreto, a seguir trabajando «donde se dejó».