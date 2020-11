El PP critica el trato municipal al Tercer Sector

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila mantuvo una reunión con la Fundación Abulense para el Empleo (FUNDABEM), que ha servido para poner en común las reivindicaciones de esta entidad del Tercer Sector de la capital abulense y las acciones que los concejales populares llevan trasladando al Ayuntamiento desde que comenzara el presente mandato municipal.

Según indica el PP en una nota de prensa enviada a esta Redacción, «entre los puntos de encuentro entre el PP y FUNDABEM está la reclamación al Consistorio para que dé cumplimiento a la Ley de Contratos y para que desarrolle la moción del Partido Popular aprobada por el Pleno de enero en cuanto la reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social. Esta desidia y este desinterés del equipo de gobierno por el sector de la discapacidad y por impulsar las iniciativas que se aprueban en el Pleno es marca de la casa en Por Ávila: para ellos, y lo vienen demostrando desde que llegaron a la Alcaldía, el Pleno es un trámite con el que hay que cumplir, no el máximo órgano de Gobierno y representación del Ayuntamiento”, señala Inmaculada Pose, concejala del PP.

La contratación de trabajos por parte del Consistorio con estas asociaciones que fomentan la inserción social y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad ha sido otro de los puntos tratados en el encuentro. “El Ayuntamiento ha podido sacar contratos reservados, pero no ha tenido voluntad de hacerlo”, explica Pose, que pone como ejemplos “el contrato del Servicio de Jardines, que fue adjudicado a FUNDABEM, pero teniendo que concursar frente a una empresa ordinaria, con el riesgo de perder el contrato” y “el servicio de recogida de ropa que, aun sabiendo que FUNDABEM realiza este servicio, se negaron a licitarlo como contrato reservado para no perder el canon y ahora la empresa que se lo llevó dice que no puede pagarlo”. Los populares recuerdan que solicitaron en Junta de Gobierno y en la Comisión de Urbanismo correspondiente que fuera reservado.

En este sentido, FUNDABEM cuenta con una plantilla de 45 trabajadores y tiene implantado un Plan de Igualdad, que “actualmente no puntúa en los pliegos municipales”.

El “desinterés absoluto” del equipo de Gobierno por las entidades del Tercer Sector “no se queda ahí”, apunta la concejala del PP, puesto que “estamos constatando que no se dirigen a ellas ni para pedir presupuestos”, como en el caso de los claveles que compusieron el mosaico de las fiestas de La Santa, que prefirieron contratar con una empresa murciana en lugar de con una abulense, cuando saben que FUNDABEM trabaja con plantas y flores”.

Para Inmaculada Pose, “asistimos a lo de siempre con Por Ávila, se les llena la boca de palabras bonitas en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, pero se quedan ahí. Palabras, todas; realidades, ni una. Nunca las asociaciones del tercer sector han estado más desamparadas y han sido menos escuchadas”.

Finalmente, y en línea con lo planteado por otras asociaciones abulenses, desde FUNDABEM se pide “más apoyo económico para programas y mantenimiento de centros, exención de tasas, más beneficios en las ordenanzas municipales, etc.”. Son reclamaciones legítimas y asumibles por el Ayuntamiento, pero hay que tener voluntad de aplicarlas, y Por Ávila no tiene la más mínima intención”, concluye la edil del PP.