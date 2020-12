La Constitución abre el Ayuntamiento de Ávila

Como cada año, aunque en esta ocasión fuera de una forma diferente, el Ayuntamiento de Ávila abrió sus puertas para quien quisiera conocer su interior, más allá de las estancias por las que se pasa normalmente cuando hay que hacer algún trámite. En torno al 6 de diciembre, el día de la Constitución, es cuando se organizan estas visitas guiadas, que es cierto que esta vez tienen que adaptarse a las restricciones sanitarias, lo que impide que el grupo supere las cinco personas, más el guía.

Esta circunstancia no ha quitado nada de ilusión a quien la organiza ni a los participantes, que siguen dando su apoyo a esta iniciativa. En esta ocasión, en la que fue la primera de las visitas fueron recibidos además por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que bajó de su despacho para acoger en primera persona a quienes, como él mismo dijo, no eran unos visitantes, sino que acudían a su casa, a la «casa de todos los abulenses».

Poniéndose a su disposición y animando a disfrutar de la jornada, el regidor dejó a los cuatro participantes (uno no pudo acudir a última hora) en las manos del técnico en accesibilidad e historiador, Israel Muñoz, que era quien se iba a encargar de la visita.

Reunidos en la entrada comenzaron las explicaciones sobre la Casa Consistorial y recordó que se llega al 42 aniversario de la Constitución Española celebrando la jornada de puertas abiertas en la Casa Consistorial en la que se recorre el edificio, con lugares como la escalera de gala o el salón de plenos, junto con espacios normalmente algo más reservados como el gabinete de Alcaldía o el despacho del alcalde.

Pero en esta ocasión había algunas novedades, explicó, como el ejemplar de la Constitución, unos maniquíes con los maceros vestidos, aunque en esta visita no se pudieron ver las mazas del Ayuntamiento que están en proceso de restauración. También hay dos cabezudos históricos del Ayuntamiento, que son Tadeo y Pepona, que los realizó Pedro del Castillo, delineante municipal, en el año 1905.

En ese espacio estaba pensado hacer un guiño a toda la época de la Transición, la época en la que se aprobó la Constitución Española a través de un pequeño diálogo entre los dos personajes.

Según explicó el guía, en este tipo de visitas lo que más suele llamar la atención es sobre todo la parte que no se ve habitualmente, es decir, la escalera ya se conoce no solamente por los plenos sino por otros actos como bodas o entrega de premios, pero la parte más desconocida es el gabinete de Alcaldía, el despacho del alcalde o la sala de comisiones. Interpelando a los participantes, la idea es que según las inquietudes que se presenten por los asistentes, cada visita pueda tener su propio contenido y dar a conocer aquello que resulte más interesante.