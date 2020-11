Más plazas reguladas en la zona de la nueva estación

En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila celebrada este jueves se ha dado cuenta de los dictámenes de la Comisión Informativa de Presidencia, Interior y Administración Local relativos a la propuesta sobre once plazas de estacionamiento libre existentes en el recinto de la estación de autobuses, que van a pasar a estar reguladas en zona verde.

Ubicadas «justo en los aledaños de la nueva estación de autobuses», el portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, asegura que se trata de «una decisión que se tomó en el anterior mandato municipal en aras de poder dar una mayor rotación al uso de estas plazas».

Budiño aclaró que «es uno de los temas que se trató en el pasado Observatorio de Seguridad Vial Municipal» y que se adoptó «ya que se entendió que no se estaba dando ese uso rotatorio de esas plazas». El portavoz municipal aclaró que «se justificó por medio de un informe de la secretaría técnica de Jefatura de Policía Local, y en base a ese informe que así lo notifica, que el uso no responde al objetivo principal por el cual se dejaron sin ordenar esas plazas, se ha dejado sin efecto la situación hasta el momento y se procederá a normalizar su uso mediante esa zona verde de aparcamiento regulado».