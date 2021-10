Los fondos EU habilitan el mayor presupuesto de la historia

«Más gasto social, más inversión y menos impuestos». Este fue el mantra que invocó en repetidas ocasiones el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para definir el proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2022 que presentó ayer. Unas cuentas autonómicas que por segundo año consecutivo vuelven a ser de récord al alcanzar los 12.835 millones de euros, un 4,4 por ciento más que las aprobadas a principios de este año por el Ejecutivo de coalición. No obstante, en esta ocasión los fondos europeos –que crecen un 50%– han jugado un papel esencial a la hora de conseguir esta cifra histórica para el PGC de la Comunidad, donde entran por primera vez casi 625 millones de los fondos Next Generation que se suman a los casi 1.000 de la PAC y otros 612 de los fondos estructurales. El propio consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que junto al vicepresidente Francisco Igea escoltaron a Fernández Mañueco en su intervención, reconoció que si no fuera por estas partidas europeas el presupuesto de Castilla y León para 2022 no habría crecido respecto al del pasado año.

Las segundas cuentas de la era Mañueco serán, según sus palabras, las de «la remontada» tras la hecatombe derivada de la covid-19 y tendrán la mira puesta en las «familias, empresas y mundo rural», otro de los mantras utilizados por el presidente en la presentación. El PGC de 2022 « Son unas cuentas que garantizan la estabilidad y la fortaleza del Gobierno de coalición y consolidan una línea de trabajo que es la que necesita nuestra tierra, para lograr la recuperación económica», desgranó, para a continuación poner en valor que el 83 por ciento del presupuesto –unos 10.650 millones de euros– se destinarán a gasto en sanidad, educación, servicios sociales, políticas de familia, vivienda y fomento del empleo. «Seguimos con el impulso, la transformación y la cohesión de esta tierra», añadió Mañueco, que en numerosas ocasiones hizo hincapié en que estas cuentas presentan una «especial atención» al mundo rural y la Agenda 2030.

El mandatario regional, que intervino en primer lugar para desgranar las líneas maestras de las cuentas, definió el proyecto de presupuestos como «realista» e insistió en que son las que necesitan las personas de Castilla y León y mostró su compromiso de que este aprobado por las Cortes este año, aunque los plazos necesarios y la falta de una mayoría absoluta lo dificultan. No faltaron tampoco, como viene siendo habitual en sus comparecencias junto al vicepresidente, las loas hacía Francisco Igea a quien agradeció su «esfuerzo, dedicación, fuerza y energía, incluso en los momentos más complicados», y remató asegurando que el pacto de Gobierno PP-Cs «funciona bien y es beneficioso».

Los fondos EU habilitan el mayor presupuesto de la historia - Foto: FS ICALGrandes números

Ya fuera de la retórica, Fernández Mañueco quiso dar cuenta de algunos de los puntales que estos presupuestos supondrán para sectores y colectivos clave de Castilla y León. En este sentido remarcó los más de 2.000 millones que se dedicarán a la recuperación de la actividad económica y el empleo, con un aumento del 26 por ciento, que incidirán en la digitalización, la innovación, la industria 4.0, la sostenibilidad y el desarrollo rural. Asimismo, defendió el carácter expansivo del presupuesto gracias a unas inversiones directas en el territorio de 935 millones de euros, lo que supone un incremento del 39 por ciento, con el objetivo de asentar y apuntalar al crecimiento econmómico de la Comunidad.

Las transferencias de capital se elevan un 16,5 por ciento, llegando a los 1.075 millones; los recursos destinados al plan de Cooperación Local crecen un 29 por ciento, hasta los 448 millones, y las partidas para cooperación al desarrollo se incrementan un 33 por ciento. A este se le suman que las dotaciones para transporte y la consolidación del servicio gratuito a la demanda aumentan un 109 por ciento y también se elevan en materias de agua y sostenibilidad ambiental.

En el ámbito empresarial, uno de los puntales del discurso del presidente, Fernández Mañueco puso de relieve que apoyarán a las empresas a través de los 483 millones de euros destinados a ayudas directas, 58 millones en apoyos financieros y 1.150 en avales durante el próximo ejercicio.

Además, para dinamizar el mercado laboral con actuaciones de formación para el empleo, economía social y programas de mejora de empleabilidad, anunció 397 millones, lo que supone un crecimiento del 15,27 por ciento, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social, dijo.

El proyecto incluirá por primera vez un anexo que recogerá en este caso un total de 294 medidas destinadas a la dinamización demográfica por valor de 1.041 millones de euros. Un crecimiento del gasto que se da, valoró Mañueco, en un contexto de bajada de impuestos que «dejarán en los bolsillos» de 470.000 familias y empresas de la Comunidad 509,1 millones de euros.

Solo baja presidencia

Todas las consejerías a excepción de la de Presidencia, que merma sus fondos en un 6,25 por ciento hasta los 132 millones, han visto mejoradas sus cuentas respecto al pasado ejercicio. La más beneficiada en términos porcentuales es Fomento y Medio Ambiente con un incremento del 27,6%, mientras que Sanidad absorbe 4.449 millones, un crecimiento del 1,91 por ciento respecto de este año, lo que supone el 43,62% de las cuentas de l próximo ejercicio, mientras que los departamentos del área social de la Junta suman 8.165 millones, el 78,24%. Por último, la deuda pública se come otros 1.300 millones, lo que la convierte en la 'tercera Consejería' con más presupuesto en 2022.