Las caídas lastran a Víctor en su inicio de Mundial

No fue el inicio esperado. Sendas caídas en las dos carreras –sábado y domingo– protagonizaron el inicio del Campeonato del Mundo FIMSupersport 300 para Víctor Rodríguez, que llegaba ilusionado a la primera de las pruebas del calendario, que abría el 2021 en el circuito aragonés de Motorland.

El abulense, que había marcado el décimo mejor tiempo en la ‘superpole’ tras unos entrenos con problemas en la electrónica en su Kawasaki, se iba al suelo en la segunda vuelta de la primera carrera. No le fueron mejor las cosas en la segunda carrera. De nuevo al suelo en la primera curva del trazado, una trampa para los 43 pilotos en pista. Junto a Víctor Rodríguez (Accolade Smrz Racing) cayeron Harry Khouri (Fusports - RT Motorsports by SKM Kawasaki), Oliver König (Movisio by MIE), Joel Romero (SMW Racing) o Miguel Santiago Duarte (Yamaha MS Racing) en una curva donde seguirían cayendo pilotos a lo largo de toda la carrera. «No es la mejor forma de empezar, pero aún queda mucho campeonato por delante» señalaba el de Piedralaves a través de las redes sociales. «Estas cosas pasan en las carreras» señalaba tras la segunda de las caídas. «Fin de semana muy complicado en el que mi equipo ha trabajado mucho para poder darme la mejor moto posible» valoraba el de Piedralaves crítico ante lo ocurrido. «Volveremos a intentarlo en Misano».

Será el fin de semana del 11-13 de junio, en Misano, en el Marco Simoncelli, segunda parada del Mundial de Supersport 300. Dos nuevas carreras y nueva oportunidad para buscar sensaciones y sumar los primeros puntos en una clasificación que lidera el británico Tom Booth-Amos (Fusports - RT Motorsports by SKM Kawasaki) con 43 puntos.