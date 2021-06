Denuncian que la covid ha agravado el "abandono" al autobús

La Plataforma ‘Autobús ya’, constituida hace casi tres años en La Aldehuela con la incorporación de otros pueblos del Corneja y el Tormes con el objetivo de recuperar el servicio de transporte regular de viajeros perdido a raíz del cambio de concesión, no puede más y ha vuelto a alzar la voz para denunciar lo que califican de «abandono» a los vecinos del medio rural en lo que al transporte se refiere.

Si antes del estado de alarma por la crisis del coronavirus ya no veían con buenos ojos la situación en que se encontraba el mermado servicio de autobús, y eso después de que tras movilizarse consiguieran algunos cambios que fueron tildados de insuficientes, con la pandemia «el caos es total». Los servicios que se suprimieron por el confinamiento perimetral no acaban de restituirse y desde la plataforma se lamenta que de lunes a jueves no hay conexión entre el Tormes y el Corneja por autobús con Ávila y con Madrid, con el perjuicio que eso supone para los vecinos a la hora de hacer trámites. «Mi padre tiene casi 80 años y toda la vida se ha podido desplazar desde La Aldehuela menos ahora, parece mentira que esto ocurra en pleno siglo XXI», explica una representante de la plataforma, quien también se hace eco del caso de una persona que ha tenido que anular consultas médicas por no poder desplazarse hasta Ávila de lunes a jueves.

Según traslada la plataforma, ahora mismo las conexiones por autobús están reducidas al periodo comprendido de viernes a domingo, con servicio entre Madrid y El Barco (a cargo de Cevesa) y con servicio entre Madrid y Piedrahíta (Mombus) pero sin paradas en los pueblos intermedios, con lo que se sienten «abandonados».

Tras haberse puesto en contacto con las administraciones para, al menos, intentar recuperar lo «poco» que tenían antes del estado de alarma, desde la Subdirección General de Transporte del Ministerio se ha trasladado que»no hay demanda» para restablecer el servicio, que «preguntemos a la Junta cuando la concesión es estatal» y que, no obstante, instarán a la empresa operadora a que lo recupere con una expedición diaria de ida y otra de vuelta. Sin embargo, «todavía no hemos sabido nada de esto», añaden desde la plataforma.

