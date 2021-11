Casado tiende la mano para pactar una ley de pandemias

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha vuelto a tender la mano al Gobierno para pactar una ley de pandemias que sea "muy sencilla, de un párrafo" que establezca "cuáles son las limitaciones que se pueden hacer para evitar los contagios y que en todo caso, por supuesto, dependerán de la Justicia si se recurren".

En sentido se ha preguntado "cómo es posible" que no exista esta norma, "después de un año y medio de estar sufriendo esta terrible pandemia, después de haber tenido que ver cómo 120.000 compatriotas fallecían por culpa de maldito virus, sin poder despedirse de sus familias y sin ser reconocidos de las estadísticas oficiales por este Gobierno que no ha parado de mentir y de tomar medidas erróneas y tardías".

"¿Cómo es posible que lleguemos a la sexta ola y no se hayan dignado en hacer una ley de pandemias para proteger la salud y también para respetar las libertades de los españoles?", se ha preguntado Casado durante su intervención este sábado en el encuentro de presidentes provinciales e insulares del PP celebrado en León. "¿A dónde llega su arrogancia, responsabilidad e incompetencia?", ha incidido.

"Hay veces que ustedes a Sánchez hace trampas en el solitario", ha señalado Casado, quien ha recordado que la ley de pandemias fue una promesa de "su vicepresidenta en el Senado, se lo prometió a Ciudadanos para la quinta prórroga, el ministro de Justicia lo prometió también, lo piden las autonomías socialistas, lo ha hecho Francia y lo ha hecho Alemania".

Se trata, según ha insistido el presidente de los 'populares', de "una ley orgánica que se podría hacer en un mes y medio, simplemente para decir 'esto es lo que puede hacer cualquier administración' por igual en toda España" porque "no se puede estar pendientes de que el virus no pase de Castilla y León al País Vasco o a Madrid: el virus no atiende fronteras".

Todo ello, para evitar que "el Tribunal Superior de Justicia en cada sitio diga una cosa" sobre las restricciones, el pasaporte Covid o las limitaciones de aforos, entre otras.

"¿Para qué está el Gobierno si las vacunas las da Europa y la lucha contra las pandemias es de las autonomías? ¿Para qué cobran un sueldo la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno? ¿Y ahora que tenemos otros países confinados, qué le decimos a las autonomías, qué decimos a los españoles que están planificando sus cenas de Navidad?", ha insistido Casado, quien considera que sería "más lógico que PP y PSOE pactasen "una ley muy sencilla de un párrafo que dijera cuáles son las limitaciones".