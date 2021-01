Precaución en cinco tramos de carretera por hielo o nieve

Los -7,3 grados que ha marcado el termómetro en El Barco de Ávila a las nueve menos veinte de esta mañana, situándose como la segunda temperatura más baja de toda Castilla y León de las registradas por la Agencia Estatal de Meteorología este domingo, revela que el temporal de frío sigue bien presente en la provincia de Ávila. Otra prueba de ello es que en Candeleda, el municipio abulense que suele figurar en el ranking regional de temperaturas más altas, este domingo el mercurio tan solo había alcanzado 4,1 grados a las 10:20 de la mañana. La noche, por tanto, ha resultado gélida. No en vano se había decretado aviso amarillo por bajas temperaturas, aviso que terminaba precisamente a las once de la mañana y que, no obstante, se repetirá esta noche en buena parte del territorio abulense.

Pese a que a primera hora del domingo eran diez los tramos de carretera de la red viaria autonómica que discurre por la provincia de Ávila en los que se recomendaba circular con precaución debido a la presencia de nieve o hielo en la calzada, a la una de la tarde se habían reducido a la mitad tras mejorar la situación en cinco de ellos, según la información facilitada por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Se trata de la AV-500 entre Navalperal de Pinares y la AV-501; esa misma carretera en el puerto de la Cruz de la Hierro desde Aldeavieja hasta la cumbre del mismo; la AV-901 entre Villanueva de Ávila y Casavieja (CL-501), el puerto de Peñanegra desde Piedrahíta hasta La Herguijuela y la AV-932 desde La Herguijuela hasta la AV-941.

