El PP tilda de "desastroso" el primer año de Legislatura

Los parlamentarios del PP elegidos por la provincia de Ávila para las Cortes Generales en los comicios del 10 de noviembre de 2019 hacen balance del primer año de la XIV Legislatura. Doce meses que califican de «desastrosos, erráticos y peligrosos para la sociedad, la economía y el marco constitucional de España».

Desde el Congreso de los Diputados, Alicia García señala que «ha sido un año marcado por la pandemia, qué duda cabe, que ha traído una crisis sanitaria y otra económica derivada en social». Sin embargo, más allá de la COVID-19, «el Gobierno ha demostrado estar únicamente a dos cosas: el señor Sánchez, a mantenerse en La Moncloa al precio que sea necesario. Lo hizo para llegar y lo sigue haciendo, cueste lo que cueste. Y el señor Iglesias, con el objetivo de desgastar, desde el Gobierno, la Constitución de 1978, lo nunca visto».

Sobre la labor que ha desempeñado dentro del Grupo Parlamentario Popular, la diputada incide en la importancia de «haber marcado una línea para devolver la confianza de los abulenses en forma de trabajo, instando al Gobierno en el Congreso a cumplir las demandas de nuestra provincia a través de preguntas escritas y proposiciones no de Ley en todos los ámbitos». Para García, «este Gobierno, que no se compromete con Ávila, tiene que tomar medidas para paliar la situación que sufren muchos abulenses, los que han perdido un empleo, los autónomos, los agricultores y ganaderos, los sectores más golpeados por la crisis como el turismo, el comercio, el ocio o la industria».

Por su parte, los tres senadores del PP por la provincia de Ávila, Juan Pablo Martín, Sebastián González y Patricia Rodríguez, recalcan que es «fundamental» que la ciudadanía «perciba y pueda comprobar que sus representantes realizan una política útil, pegada al terreno, reivindicativa y responsable».

A la «nefasta» gestión de la pandemia por parte del Gobierno, «se ha unido, como remate, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado», apuntan Martín, González y Rodríguez. «Esas cuentas demuestran el nulo interés que el PSOE y Podemos tienen hacia provincias como Ávila, a las que recortan un 45% las inversiones, dejan en la estacada y solo ofrecen hachazos en forma de impuestos».

Acerca del trabajo realizado en estos doce meses, los parlamentarios abulenses coinciden en señalar su «intensidad, acrecentada por la situación de pandemia, siempre dirigida a controlar al Gobierno pensando en España y pensando siempre también en nuestra provincia, en potenciar sus fortalezas y ayudar a mejorar sus necesidades desde Madrid».

Tanto la diputada como los senadores por la provincia de Ávila se ponen «a disposición de todos los abulenses, de los que votaron al PP hace un año y de los que no, para defender en las Cortes Generales las demandas de nuestra tierra en beneficio de todos».