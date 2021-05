Que se note quién quiere el playoff

El Real Ávila cumplió con su parte, la que exigía a los encarnados ganar en La Devesa al Bembibre y esperar. Esperar a saber lo que pasa y decide una Federaciónde Castilla y León de Fútbol que a partir de ahora deberá tomar decisiones. En el aire un partido que lo puede decidir todo, La Virgen del Camino -Mirandés B, suspendido por covid-19 pero que puede decidirlo todo. A la vuelta de la esquina una última jornada sobre la que habrá que tomar una decisión. Los ojos están puestos ahora sobre una federación que deberá hablar. Pero mientras llega el momento el equipo de María Hernández supo hacer los deberes para llevarse los tres puntos y dormir, mientras tanto, en la segunda posición y como equipo de playoffs. Roto el maleficio a domicilio, los encarnados volvieron a saber imponerse por la mínima. Hicieron bueno el gol de Javi de Mesa, que estrenó este curso su casillero de goles en el momento más oportuno.

Comenzó el encuentro con oportunidades para ambos de llevarse los tres puntos, pero con el paso de los minutos la balanza se inclinó para el lado encarnado, que la que tuvo la supo aprovechar. El conjunto local no encontró la profundidad ofensiva necesaria y se topó con un Real Ávila muy decidido a buscar y encontrar el objetivo, la victoria.

Inicio a ida y vuelta en el que ambos buscaron pero a su vez con preferencia en la buena ubicación y poca concesión de espacios, evitando grandes sorpresas del rival.Enbi, una de las novedades en el once, y Sergio Ramos, este último a balón parado, quisieron abrir el marcador.Mantuvo Ivanildo la portería a cero de los leoneses. Y con el marcador igualado se llegaba al descanso. Justo empate hasta cierto momento ya que los dos habían propuesto ideas pero no tenían la capacidad como para terminar de finalizar alguna ocasión.

Tras la reanudación no hubo que esperar mucho para que, en el minuto 53 de partido, Javi de Mesa lograra firmar el 0-1.El gol, que por fin llegaba a La Devesa, era un premio enrome que no podía dejar escapar un Real Ávila que en esos momentos veía muy cerca la oportunidad de llevarse los tres puntos. Tocaría trabajarlo. Tuvo Rubiato la suya en el 69’ pero de nuevo Ivanildo atajaba el cuero. Tras el tanto encarnado el Atlético Bembibre pretendió reaccionar pero sus ideas fueron insuficientes frente a una defensa encarnada que, con el resultado a favor, jugaba con la desesperación de los locales, que no encontraban el camino al empate. El encuentro fue concluyendo e inclusive las ocasiones locales dejaron de aparecer. Justa victoria de un equipo que ha logrado su mejor versión a lo largo de las últimas semanas y está cerca de lograr sus objetivos.