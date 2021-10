Recuperando el pulso de la formación

La Escuela Nacional de Policía ha recuperado su pulso normal en la formación de sus alumnos en la jornada de este lunes, después de que por la mañana se hayan incorporado los cerca de 2.400 alumnos de la Escala Básica, que habían comenzado el curso como finalizó el anterior: con el desdoblamiento de la promoción de la Escala Básica en dos grupos, que han ido turnándose en el centro de formación a lo largo de dos semanas, cada uno de ellos. Al mejorar la situación sanitaria, el centro ha optado por la incorporación de todos sus alumnos de esta escala, que en la mañana de ayer comenzaban las clases presenciales en el centro de formación. Pero siguiendo una serie de estrictos protocolos como es el uso de la mascarilla, el respeto a la distancia de seguridad y la utilización de medidas higiénicas y sanitarias. En el comedor también se han habilitado tres turnos de comidas para los alumnos, para mantener esas mismas distancias.

En las aulas vuelven a tener los alumnos que tenían antes de la pandemia, pero con la obligatoriedad de la utilización de las mascarillas.

El equipo directivo de la Escuela de esta forma ha optado por retomar actividad normal, ya que la situación sanitaria así lo ha permitido. El curso pasado y el comienzo del actual por la situación se ha tenido que desdoblar la promoción y configurar dos formaciones que alternaban entre formación presencial y formación on line, pero para formar a un policía la formación on line sirve para ciertas cosas, pero otras no, como señalaba en declaraciones a este periódico hace unos días el director de la Escuela , José Luis Tejedor. «A través de on line se pueden transmitir conocimientos, pero aquí tratamos de transmitir otra serie de cuestiones como son los valores, que no se pueden hacer on line. Eso se tiene que hacer aquí, porque el alumno tiene que vivir la experiencia aquì. Los alumnos quieren venir aquí y vivirla experiencia, el compañerismo, sentirse ya policías, estar ya uniformados… Además que hay determinadas materias que deben hacerse de una forma presencial. A nadie se le puede enseñar a disparar de forma on line, ni tampoco la defensa personal. Hay asignaturas que on line no se pueden cursar».

El día 13 de marzo del 2020 a raiz de decretarse el estado de alarma los alumnos de la Escuela tuvieron que abandonar el centro y dirigirse hacia sus casas porque se suspendió la actividad docente. Los alumnos estuvieron desde septiembre hasta marzo y a partir de ese momento desde su casa siguieron on line la formación. El curso lo finalizó la promoción en el centro. Se dividió la promoción en cuatro grupos de tal manera que durante el mes de julio del año 2020 cada grupo pudo estar en la Escuela una semana de forma presencial cada grupo. La Escala Ejecutiva tambijén estuvo la semana presencial. Durante esa semana presencial lo que se hizo fue, primero, hacer los exámenes correspondientes al segundo parcial, pero fundamentalmente de lo que se trataba era darles un recordatorio de determinadas técnicas que no se pueden impartir on line.

Incorporación. Con la incorporación de todos los alumnos de la Escala Básica al centro de formación en la jornada de ayer son cerca de 3.000 los alumnos que están formándose en este momento en el centro policial.Por una parte son cerca de 2.400 de la Escala Básica, a los que hay que sumar otros cerca de 500 en los dos cursos de la Escala Ejecutiva y los 134 alumnos de los dos cursos de Frontex que se están impartiendo en estos momentos en la Escuela Nacional de Policía.

Esta incorporación se realiza siguiendo una serie de estrictos protocolos como es el uso de la mascarilla, el respeto a la distancia de seguridad y la utilización de medidas higiénico sanitarias. En el comedor se han habilitado tres turnos de comidas para los alumnos, para mantener esas mismas distancias.

Los momentos con mayor número de alumnos en el centro de formación policial volverán a ser a partir de enero, con la incorporqción de los alumnos de la Escuela Regional de Policía Local de Castilla y León y después de Semana Santa, con la incorporación de los alumnos de Vigilancia Aduanera.