Mar Echenique: "El suicidio se puede prevenir"

«El suicidio se puede prevenir y para ello tenemos que hablar de ello, sacarlo a la luz desde una multiperspectiva, tanto desde el ámbito educativo, sanitario, como desde el ámbito de los profesionales de la psicología», es una de las conclusiones a que se llegaron en la tarde de ayer en las Jornadas de Salud Mental de Cruz Roja que llevaban por título, 'Sí, hablemos de suicidio', como destacó una de las intervinientes, Mar Echenique González, psicóloga, responsable de Salud Mental de Cruaz Roja Española. Además de Mar Echenique también intervinieron José María Hernández, orientador y profesor del IES Jorge Santayana; Alhena Pérez Obarro, Psicóloga de Cruz Roja; Ángel Román Carabias, médico de familia del Sacyl y Beatriz Jiménez Hernçandez, Psicóloga Forense de la Red Nacional de Psicólogos.

Para Mar Echenique González, «tenemos que confluir, estar a tento y hablar de ello». Considera Mar Enrique que «el gran problema con este tema es que sigue habiendo todavía en la sociedad actual mucho tabú y eso no beneficia a nadie, porque la persona que está pensando en suicidarse es porque está sufriendo mucho y es porque en ese momento no encuentra ninguna alternativa para mejorar su vida. No es que se quiera morir, es que lo que no quiere es seguir viviendo así. Si hubiera algún contexto en el que se pudiera hablar, si hubiera relaciones de una mayor confianza, se le puede ayudar a que pueda encontrar otras alternativas que mejoren esa vida que tiene en ese momento para que le ayuden a no tomar esa decisión tan drástica».

Mentalidad social. Considera la responsable de Salud Mental de Cruz Roja que es importante cambiar esa mentalidad social que arrastramos sobre la concepción del suicidio y la forma de afrontar el suicidio. «Es muy importante y además no solamente pensando en las personas que deciden quitarse la vida, sino también en el entorno, en sus familiares, en sus seres queridos, que muchas veces después de sufrir una pérdida por suicidio de alguien muy querido, se siente además muy solos, muy abandonados, porque es un tema del que nadie se atreve a hablar, los amigos no son capaces de preguntarles y mencionar a esda persona. Es muy duro para el entorno de las personas que pierden a alguien. Pero, sin embargo, si lo pierden por el motivo de un accidente o de una enfermedad física, se les va a consolar, se les va a hablar y consolar y aquí se crea un vacío simplemente porque no sabemos hacerlo, porque no sabemos hablar de este tema».

Sobre la manera de como debemos hablar con una persona que nos manifiesta su intención de suicidarse, o lo intuimos sin que nos lo comunique, Mar Equenique señalaba que si conocemos en una persona unos factores de riesgo como son «si una persona se siente muy sola, si tiene un estado de ánimo muy bajo y nos llega a verbalizar que está pensando en quitarse la vida, lo que hay que hacer es hablar, preguntar y por su puesto intentar que pida ayuda y que vaya a un profesional. Es muy importante, en vez de, como se ha venido haciendo desde hace años cuando se decía que de eso ni se habla... Enuna actitud de padres hacia hijos. Hay que estar atentos y hablar con esa persona y preguntarle porqué lo está pensando y si no ve otra alternativa… Tratar de explorar si esa persona está o pueda estar en un riesgo que puede incluso haber ya planificado cuando lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Hay que seguir preguntando y por supuesto, pedir ayuda profesional.