Aplazado el partido del Dioce ante el Júpiter por covid-19

El partido entre el Colegios Diocesanos UCAV y el Júpiter Leonés quedaba suspendido de manera oficial en la noche del sábado tras la solicitud del club colegial a la FCYLF para la adopción de esta medida ante la aparición de un positivo por covid-19 en la plantilla y el temor a otros posibles contagios.

Era en los últimos test del viernes cuando Aitor Asensio, delantero del equipo colegial, daba positivo por covid-19. A partir de ese momento el club colegial comenzó a valorar la posibilidad de solicitar de manera formal a la Federación de Castilla y León de Fútbol el aplazamiento del partido del domingo ante el Júpiter Leonés en el Área de Puente Castro. Una solicitud que se cursaba durante la mañana del sábado. No sólo era el propio positivo del delantero sino el temor a otros posibles contagios en la plantilla lo que motivaron la petición. «Teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, el club ha decidido solicitar el aplazamiento del partido de la novena jornada de liga» señalaban desde el club. «Esta decisión ha sido tomada por prudencia y responsabilidad social» al objeto de «tener el plazo necesario para hacer nuevos test y descartar nuevos casos».Y es que el positivo de Aitor se producía tras los entrenamientos del viernes. Una petición que tenía su respuesta en la noche del sábado, cuando la FCYLF confirmaba el aplazamiento del mismo.

Una situación desagradable en lo deportivo pero obligada por responsabilidad sanitaria. «Este parón no nos viene bien a nadie, pero es por una causa mayor» comentaba José Alberto Fernández Somoza, entrenador del Diocesanos, una vez se conocía la decisión. «Nosotros estábamos en una buena dinámica y no nos convenía parar pero...» señalaba ante una decisión forzada por los acontecimientos. «Era mejor sacrificar el partido de esta semana para, la que viene, no estropearla» en una tarde en la que se valoró apurar al máximo los plazos para hacer nuevos test «pero no nos garantizaba que no hubiera más positivos». A partir de ahora toca buscar una nueva fecha al partido.