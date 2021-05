"Tranquilidad" en los primeros días sin estado de alarma

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, valoró positivamente la ‘transición’ en Ávila desde el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo, una vez finalizadas las restricciones vinculadas a la movilidad como el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda nocturno o el aforo en los templos. «Tranquilidad» fue la palabra elegida por Barral, quien reconoció una «mayor afluencia de visitantes» en Ávila y provincia, especialmente el pasado fin de semana (el primero completo sin estado de alarma), pero «no hemos notado ninguna alteración del orden social y todo se ha desarrollado con tranquilidad», aseguró.

El subdelegado del Gobierno en Ávila recordó que desde el primer momento mantuvo contactos con el resto de administraciones para evitar problemas en la gestión de la nueva situación, que «entendíamos que no porque existe un marco legal adecuado y suficiente», pero pese a ello «me reuní con el alcalde de Ávila cuando hace una semana tuvimos conocimiento de que se estaban convocando a través de las redes sociales botellones en algunas plazas de la ciudad y en otros municipios de la provincia». En este escenario, se establecieron dispositivos para «controlar» la situación, sin que se registraran incidentes reseñables. Yes que, recordó, las concentraciones de personas «ya no están prohibidas», pero «lo que no está permitido (y es sancionable) es el consumo de alcohol en la vía pública». Así, estos días «hemos visto imágenes de patrullas en los parques y en otros municipios pero todo se ha desarrollado con tranquilidad», incidió Barral, quien resaltó que Ávila «es la capital más segura de España y la provincia también lo es» y, en ese marco, «lo que buscamos es un turismo de calidad, familiar y sostenible».

También el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera habló este lunes el desarrollo del fin de semana en la ciudad y destacó en primer lugar el «gran trabajo en las calles» realizado por la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía para que «todos seamos conscientes de que el virus sigue entre nosotros y debemos mantener las medidas de seguridad, también por las noches».

«Es verdad que son muchos los jóvenes abulenses que están empezando a disfrutar de la nueva normalidad, de la amistad en parques y jardines, pero también es verdad que hasta ahora no hemos detectado ningún problema de botellón, que es un buen indicio de lo sensata que es la juventud abulense, lo serios que son porque saben que está en juego su vida y la de sus familiares», afirmó el regidor quien, no obstante, hizo un llamamiento para que «»los jóvenes sigan haciéndolo bien, con sensatez, y no hagan botellones, no se retiren la mascarilla y guarden la distancia de seguridad como hasta ahora».

Una denuncia por ruidos. La Policía Local de Ávila interpuso este fin de semana una denuncia por las molestias y ruidos que se estaban ocasionando en un domicilio en el que se estaba celebrando una fiesta.

En Jefatura de Policía Local se recibió una llamada en la noche del sábado al domingo, en la que se avisaba de las molestias y los ruidos que procedían de una vivienda situada en la zona sur de la ciudad.

Personados en el lugar indicado, se procedió a comprobar los hechos y los agentes interpusieron una denuncia por posible alteración de la convivencia ciudadana.