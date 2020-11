El PSOE anuncia un cambio de rumbo y rompe con la Junta

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León (PSOE), Ana Sánchez, anunció ayer que su partido no volverá a sentarse en la mesa para la reforma de la Sanidad, una herramienta acordada en el pacto para la recuperación para definir el futuro del sistema público en la Comunidad, ante la «deslealtad manifiesta» de la Junta con los castellanos y leoneses y su «impresentable» gestión de la pandemia.

Sánchez anunció que los socialistas inician con esta medida un «cambio de rumbo» y lanza una ofensiva para liderar las relaciones con la sociedad civil de Castilla y León y con los sectores afectados por la toma de decisiones «unilaterales» de la Junta. No obstante, aunque descartó la ruptura del pacto para la recuperación, sí advirtió de que será «muy difícil» volverse a sentarse a dialogar en una mesa con el presidente y el vicepresidente de la Junta, Fernández Mañueco y Francisco Igea.

A su vez, la dirigente socialista también argumentó que su partido ha apoyado en todo momento la restricciones adoptadas por la Junta para luchar contra la pandemia, «aunque nunca se nos consultó ni se nos informó de nada». No obstante, aseguró que este respaldo no se puede mantener si la Administración autonómica no pone en marcha medidas de apoyo a los sectores más afectados.

En este sentido, lamentó que, a pesar de los 1.000 millones de euros transferidos por el Gobierno a la Junta, ningún trabajador en ERTE de la hostelería ha recibido todavía las ayudas complementarias de la Junta. «No podemos apoyar esta gestión, pero sí a las más de 120.000 familias que viven de la hostelería en Castilla y León», sentenció, a la vez que recordó la propuesta del secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de destinar ayudas por valor de 40 millones de euros, entre otras medidas.

Ana Sánchez aseguró que la hostelería «no aguanta más» y no puede seguir esperando a la «propaganda» de la Junta y criticó que es «indecente que Mañueco e Igea hayan entendido la gestión de la covid-19 como una campaña de promoción y propaganda.

Además, afirmó que la «impecable» lealtad demostrada por los socialistas desde el inicio de la crisis sanitaria ha sido proporcional al «impresentable» comportamiento de la Junta, y recalcó que en estos momentos se «nos ha terminado la paciencia». Asimismo, acusó a Mañueco de mentir demasiado a los castellanos y leoneses y ser la «marioneta política» en manos de un Igea «políticamente desquiciado».

Modelo sanitario

La secretaria autonómica de Organización también argumentó que el PSOE y la Junta tienen modelos antagónicos de gestión sanitaria y denunció que el Gobierno regional está aprovechando la pandemia para imponer un modelo «nefasto por la puerta de atrás, algo que los socialistas no vamos a consentir». A su vez, afirmó que la Atención Primaria en la Comunidad está debilitada por los «treinta años de políticas de derechas» y por los recortes del Partido Popular, y no por los efectos de la pandemia, según informa Ical.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Diego Moreno, acusó a la Junta de intentar «destruir» el sistema sanitario público sanitario en la Comunidad y reseñó las diferencias entre el modelo sanitario del Ejecutivo autonómico y el que defiende el PSOE. «Nuestro modelo es el de los colectivos sociales y el de los empleados públicos, y no el de los recortes que la derecha lleva aplicando desde hace 20 años», afirmó.

Además, Moreno acusó a la Junta de incumplir los acuerdos del pacto para la reconstrucción como el refuerzo de la Atención Primaria o la contratación de profesionales y rastreadores.