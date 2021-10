Bodas de plata musicales

Toda fiesta que se precie necesita música y la Universidad Católica de Ávila no podía dejar de festejar sus 25 años de vida, sus bodas de plata, con un concierto, en este caso de música sacra y ofrecido en la catedral abulense.

Para tan especial ocasión se eligió a la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial, con la dirección musical de José María Abad Bolufer y con el maestro de capilla y organista Pedro Alberto Sánchez. Ellos fueron los encargados de interpretar un amplio repertorio con obras de gregoriano y de autores tan conocidos como Tomás Luis de Victoria, Thomas Tallis, Mozart, Schubert o Mendelssohn, entre otros, en un programa que estaba previsto desarrollarse en dos partes y finalizar con The Lord bless you and keep you de John Rutter.

Antes de comenzar el concierto, la rectora de la UCAV, María Rosario Sáez Yuguero, aseguró que era el primer evento musical de este especial aniversario de la universidad, que «no ha podido empezar mejor». Destacó el programa elegido y el hecho de poder contar con una de las mejores escolanías de España. Y ello sin olvidar el hecho de que la velada musical se celebraba en la catedral con todo lo que supone como espacio relacionado con Tomás Luis de Victoria.

El maestro de capilla y organista destacó especialmente que se trataba del primer concierto fuera del monasterio después de la pandemia. También se refirió al hecho de que fuera en la catedral, de lo que habló a los niños por esa relación con Victoria. Presentó un «programa variado» que contenía un amplio espacio de tiempo de la música sacra para un actuación en la que se eligieron obras cortas.

El concierto, en el que participaron una treintena de niños, se pudo seguir por streaming y además se colgará en la página de youtube de la universidad.