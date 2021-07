El PSOE pide habilitar julio para la comisión de residencias

El Grupo Socialista pidió hoy que se habilite el mes de julio para que la comisión de investigación de las residencias comience sus trabajos como las otras tres que están en marcha, urgió a los grupos a que den los nombres de sus representantes en la misma y advirtió a PP y Cs de que no van a “consentir tácticas ni artimañas dilatorias” para desvirtuar su objeto y que no se conozca la verdad de lo ocurrido en los centros residenciales, en los que han fallecido 4.000 mayores.

Así lo plantearon en una rueda de prensa la viceportavoz del grupo, Virginia Barcones, y la coordinadora de Familia, Nuria Rubio, quien, junto a Isabel Gonzalo, son las dos procuradoras propuestas por el Grupo Socialista en la comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de la COVID-19.

Una vez que la Mesa de las Cortes acordó, el pasado 25 de junio, la composición, organización y reglas de funcionamiento, iguales a las tres que están en marcha, ambas parlamentarias socialistas reclamaron que se habilite julio, que los grupos den los nombres y que la comisión eche a andar, una vez que esta creada porque nadie se opuso.

Barcones manifestó que ha quedado “demostrado” que el PP ha querido retrasar su trabajo cuando en la Mesa y Junta de Portavoces del 18 de junio no hubo acuerdo y se decidió pedir un informe, pero el 25 de junio el máximo órgano de la Cámara aprobó que estuviera formada por siete miembros, dos por los grupos mayoritarios y uno del Mixto, como se había planteado en la primera reunión.

“Las normas están claras, el objeto de la comisión definido, hay que empezar a trabajar cuanto antes”, sostuvo Barcones, convencida de la posición dilatoria del PP, porque nunca ha querido está comisión, ni asume que ha perdido la mayoría absoluta, si bien advirtió de que no van a permitir “sus jueguecitos” e ironizó con que igual ahora se inventan otra comisión para llamar a comisarios europeos o dirigentes mundiales.

Nuria Rubio manifestó que las personas fallecidas en soledad en las residencias tienen una historia detrás y merecen todo el respeto, ya que afirmó que esta comisión se crea por “dignidad”, pero añadió que, si de sus trabajos se derivan irregularidades en los gestores, tendrán que asumir responsabilidades.

“Por qué no quieren que se conozca la verdad, qué tienen que ocultar”, se preguntó Rubio, que se refirió a los mayores fallecidos en soledad, testimonios de familiares y trabajadores, personas enfermas a las que no se trasladaron a los hospitales o residencias que no recibieron la visita de los equipos COVID. A lo que añadió el “demoledor” informe del Procurador del Común, criticado de “forma vergonzosa” por el PP y Cs.

En cuanto a la persona que pueda presidir la comisión, Nuria Rubio indicó que eso ahora no les “inquieta ni preocupa”, porque lo que quieren es que los grupos den los nombres y se empiece a trabajar este mes de julio.

Precisamente, está abierto hasta el 15 de septiembre el plazo para que los grupos expresen si se oponen a la comisión de investigación solicitada por PP y Cs para extender la investigación a toda la gestión de la pandemia por parte de las distintas administraciones públicas, sobre la que la Mesa, en caso de que se cree, decidirá si se integra en la de la oposición.

La viceportavoz socialista argumentó que no pudieron incluir a esta comisión cuando se decidió habilitar el mes de julio para los trabajos de las otras tres, proyecto de ley del Tercer Sector y comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas porque no hubo acuerdo en ese momento en su composición y normas de funcionamiento.

Finalmente, Barcones y Rubio afirmaron que no se van a oponer a investigar “lo que quieran”, pero advirtieron que no van a permitir que se desvirtúe el objeto de la comisión ya creada. ”Hay una gran necesidad de conocer todo lo ocurrido”, zanjó la segunda.