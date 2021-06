Visibilizar los síntomas invisibles de la esclerosis

Más de 300 abulenses están diagnosticados de esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune y progresiva que en el conjunto España padecen más de 47.000 personas. Y aunque también se dan en niños, los primeros síntomas comienzan a manifestarse entre los 20 y los 40 años y se da más entre mujeres que hombres. Este es el perfil de una enfermedad que más allá de los síntomas más evidentes tiene asociada otra sintomatología «invisible» pero también «invalidante». Llamar la atención sobre esos otros síntomas es el objetivo este año del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, jornada que se celebra cada 30 de mayo pero cuya celebración Adema tuvo que aplazar debido a la meteorología.

Fue este viernes cuando los socios y voluntarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (Adema) salieron a la calle para dar visibilidad a esta enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central. Lo hicieron instalando mesas informativas en varios puntos de la ciudad desde las que también pedían la implicación de los abulenses con la asociación, ya que «contar con más socios hace que podamos llegar a otro tipo de subvenciones», reconocía Susana Rodríguez, vicepresidenta de Adema desde el Mercado Chico.

No en vano, Adema ofrece a sus socios rehabilitación física y cognitiva, un servicio que sin embargo a raíz de la pandemia «hubo que reducir y que ahora se quiere ampliar» porque la rehabilitación es fundamental para los afectados por esta enfermedad. De hecho, actualmente la asociación solo cuenta con un fisioterapeuta que presta sus servicios dos días por semana.

«un poco incomprendidos». «No todo el mundo acaba en una silla de ruedas y hay una serie de síntomas que no se ven y que son muy agresivos, tanto que te llegan invalidar», apuntaba Rodríguez al hablar de esos síntomas «invisibles» asociados a la esclerosis múltiple, como son la fatiga crónica, la incontinencia urinaria, los mareos o falta de estabilidad. «Puedes estar con un brote y que aparentemente no se nos note», reconocía la vicepresidenta de Adema sobre una sintomatología invisible que no pocas veces hace que los enfermos se sientan «un poco incomprendidos».