A cara o cruz

Una única victoria en cinco jornadas ha hecho que el Atlético de Madrid se la juegue hoy (21,00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) en Salzburgo por los octavos de la Liga de Campeones. El empate le vale al equipo rojiblanco, que encara este partido decisivo con una delantera temible con Joao Félix y Luis Suárez, secundados con Carrasco, Marcos Llorente y Koke en el previsible once titular.

Invencible en la competición doméstica, en la que es líder, la Champions es otra historia bien diferente: aún no está clasificado... a falta de 90 minutos.

No ha logrado el pase todavía porque no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv de Moscú por más méritos que haya hecho para ello (1-1 y 0-0). Aun así, a pesar de ello, estaría ya en octavos de no haber sido por el penalti anotado por Müller en el minuto 85 hace una semana.

Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano, y con el que se lo juega todo hoy con el margen favorable del empate para los colchoneros pero con la advertencia de la complejidad de un rival imprevisible.

Entonces ganó el Atlético en un intercambio de ataques trepidante en el que lució Joao Félix, pero que también descubrió al conjunto rojiblanco de forma evidente en su defensa hasta el punto de que el equipo austríaco también pudo haber vencido, o al menos empatado, en un duelo roto que ofreció oportunidades cuantiosas a ambos.

No le importa ese tipo de partido al animoso grupo de jugadores del Salzburgo, con vocación ofensiva (‘made in Red Bull’), veloz recorrido y una ambición indudable que también opondrá hoy a los españoles.

No hay término medio ante tal presión para el Atlético, que nada más ha fallado una sola vez en avanzar a los octavos de final en sus siete participaciones previas en la era Simeone en la Liga de Campeones, de la que alcanzó además dos finales, y que alineará un once que no admite dudas. Ni en ataque ni en defensa ni en nada.

La clave del partido está en la capacidad goleadora de Luis Suárez y el talento de Joao Félix en la delantera, juntos de nuevo tras cinco partidos sin poder compartir titularidad. A esto hay que añadir el ‘fenómeno Llorente’, gran invento del ‘Cholo’.