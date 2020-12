La hora de la verdad

Todo o nada. El Real Madrid se jugará hoy (21,00 h/Movistar Liga de Campeones) ante el peligroso Borussia Moenchengladbach alemán en el Estadio Alfredo Di Stéfano su futuro en la Champions, un duelo donde solo el ganar le asegura su presencia en los octavos y, además, como primero de grupo.

El Grupo B llega a su jornada final con todo por decidir y sin un panorama claro de quién pasará, quién jugará la Liga Europa y quién quedará eliminado. Los cuatro equipos están separados por tres puntos, con el Borussia, con ocho, y el Shakhtar, con siete, iniciando el día decisivo como los dos clasificados por delante de los madridistas (7) y el Inter (5), los dos teóricos favoritos.

Zinedine Zidane ha escrito páginas de oro en la máxima competición continental y ahora necesita la mejor versión de su equipo para no escribir un borrón que quede para el recuerdo en la Historia del club. El 13 veces campeón de Europa ha superado siempre la fase de grupos y el no hacerlo sería considerado una catástrofe en un momento donde su estabilidad deportiva no es la mejor. Económicamente perdería 11 millones de euros.

Sin embargo, el conjunto blanco no necesita un milagro. Únicamente ganar, pero, en cambio, eso es algo que se le está resistiendo esta temporada en la que, hasta el momento, solo ha ganado el 50 por ciento de lo disputado, con el añadido de que le cuesta tener regularidad a la hora de saborear triunfos. A partir de ahí, el empate le dejaría en manos del Shakhtar, con el que tiene perdido el ‘goal-average’, mientras que la derrota le podría incluso dejar fuera de la Liga Europa si no falla el Inter.

Las buenas noticias para el Madrid vienen principalmente de la enfermería. ‘Zizou’ recupera para este partido a un hombre importante como el capitán Sergio Ramos y también a Carvajal, dos piezas que deben fortalecer una defensa irregular de un equipo que también llega con buen ánimo tras ganar en una plaza difícil como el Sánchez-Pizjuán y poder preparar esta final anticipada con más calma. Entre las bajas figuran Jovic, Mariano, Hazard, Odegaard y Valverde.