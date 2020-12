Oposiciones a la Ejecutiva, en tiempos de la Covid-19

Muchos aspirantes, opositores, a la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional tenían marcado en rojo la fecha del sábado 19 de diciembre. Llegados de numerosos puntos del país, estaban llamados en los primeros compases de la mañana a la segunda prueba que tienen que salvar para alcanzar su meta. Tocaba examen de conocimientos y tenían por delante no pocas cuestiones teóricas.

Los nervios, por supuesto estaban a flor de piel pues no son pocos los que ‘caen’ en esta prueba, apuntan desde la escuela de policía. Al principio del proceso las solicitudes rondaban las 2.800-3.000, pero algunos no superaron las pruebas físicas por los queeste sábado llegaron a Ávila en torno a 1.800 (habrá que esperar a la cifra definitiva).

En la escuela desde luego estaba todo preparado para recibirles y es que no hay que olvidar el año en el que estamos inmersos, el año de la pandemia de la covid-19 y, como no, tras esta convocatoria había no poco trabajo organizativo para evitar cualquier tipo de contacto. Son fechas en los que los alumnos de la Escala Básica ya no están en las instalaciones, el día 18 marcharon para seguir su formación on-line y tampoco los de la Escala Ejecutiva a los que se les ha organizado también las clases al uso de forma no presencial.

Muchas fueron las secciones que se tuvieron que habilitar para mantener la distancia de seguridad, dejando un asiento entre uno y otro opositor. También entraron en juego el polideportivo y una gran aula para poder ubicar a todos. Alrededor de 22 opositores en cada sección pequeña y en las grandes, entre 60 o como máximo 72.

El temor de la organización era que la lluvia que cayó de madrugada siguiera a la hora que estaban citados, pero no, el tiempo respetó. Según llegaban se les repartía, distancia de seguridad mediante, en la explanada y en zonas acotadas por conos dependiendo de la sección a la que tuvieran que ir y que ya conocían de antemano. De manera personalizada se les iba ubicando, no sin antes proceder al control que acreditara que todos eran quienes tenían que ser y por supuesto firmando la declaración jurada sobre la covid-19. Una mañana intensa de concentración y de demostrar lo que sabían. Cada uno se fue a casa con su copia del examen y a estas horas tienen ya la plantilla publicada en la web oficial con las respuestas verdaderas del examen de 100 preguntas. Así ya podrán intuir lo que demostraron o no en la prueba. No están aún las notas oficiales, llegarán más tarde; al igual que la fecha de la tercera prueba, aún por concretar y que seguro que no se conoce hasta después del periodo vacacional en el que estamos a punto de entrar.

Ávila fue así ayer el epicentro de exámenes para los opositores de la Ejecutiva en la segunda de las pruebas, dado que es la única sede de la península en la que tienen lugar.

La prueba de las 100 preguntas era la primera de las que se tenían que realizar. El temario, extenso, Ciencias Jurídicas, Sociales y Técnico-Científicas. La segunda, un ejercicio escrito y oral de los idiomas francés o inglés con nivel intermedio alto (equivalente a nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y al Intermedio 2 de la Escuela Oficial de Idiomas) y el tercero de los ejercicios, un supuesto o supuestos en los que deben interrelacionarse.

Antes de la llegada de los opositores, el centro fue desinfectado y durante las pruebas se abría la ventana de cada sección para ventilar cada cierto tiempo, 10-15 minutos, un gesto necesario pero que algunos sufrieron más que otros porque lo cierto es que el día era frío y húmedo y algunos llegados de zonas más cálidas lo pasaron un poco peor.