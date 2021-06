El PP reprocha el 'sí' a los indultos de los socialistas

Miguel Ángel García Nieto, procurador abulense del PP, ha reprochado a los procuradores socialistas por esta provincia su voto en contra a una proposición no de ley del grupo parlamentario popular aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León para pedir al Gobierno que no concediera los indultos "a los condenados por sedición y por malversación de caudales públicos", siendo de este modo, destacó, el primer parlamento regional "en aprobar una iniciativa solicitando que no se perpetre este ataque a la unidad de España y este órdago contra el orden constitucional».

La votación, explicó el popular, se realizó mediante llamamiento personalizado y a viva voz «para dar la oportunidad a los procuradores socialistas, incluidos los abulenses, de que dejaran de ser sumisos a Ferráz y para darles la oportunidad de ser leales a la Constitución, al ordenamiento jurídico y del sentir de los abulenses y de la gran mayoría de los españoles". Sin embargo, lamentó el procurador popular, "todos los socialistas, incluidos los dos parlamentarios abulenses, votaron a favor de indultar a los delincuentes que atentaron contra la unidad de España y que para hacerlo utilizaron medios y dinero público". Así, García Nieto reprochó a los socialistas abulenses Soraya Blázquez y Miguel Hernández que votaran en contra de esta proposición y "a favor de perdonar un delito tan grave como la sedición, que no es otra cosa que un intento de golpe contra el Estado y a unos delincuentes que metieron la mano en la caja del dinero público y lo gastaron en actividades ilegales".

"Tuvieron la oportunidad de decir no a los indultos pero no lo hicieron", lamentó el popular refiriéndose al voto en contra de la moción popular de los parlamentarios socialistas que, asegura García Nieto, "demuestra que están a favor de que el señor Sánchez para seguir en el poder quiera pagar con estos indultos el precio que le han puesto los golpistas, los filoetarras, los separatistas, los comunistas y todos los que pretenden romper España»

«Hablan mucho de la corrupción ajena y perdonan y tapan la suya y, en el colmo de la desverguenza política, ahora también pretenden sacar a la calle a delincuentes confesos juzgados y condenados por delitos muy graves con la única razón de que el señor Sánchez se agarre a la poltrona de la Moncloa», aseguró el popular en rueda de prensa al referirse a los parlamentarios regionales por esta provincia a quienes acusó de haber "perdido la dignidad y la honra" y haberse "vendido a los perversos intereses de unos cuantos delincuentes y en contra de los intereses del resto de españoles».

«Decir no a los indultos es decir sí a la igualdad entre españoles y al estado de derecho», apuntó por su parte el también procurador abulense del PP David Beltrán.