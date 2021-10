Sacyl trabaja en la sustitución de María Antonia Pedraza como gerente de Asistencia Sanitaria en Ávila. Según pudo saber Diario de Ávila, se viene trabajando en un cambio frente a la cabeza de la sanidad de Ávila, pero durante la tarde de ayer se escuchaban también voces en contra de este cambio e intentos para intentar pararlo, incluso desapareciendo una reunión organizada hoy y sin que en la agenda regional haya previsto oficialmente un anuncio.

En principio, lo que se pretende hacer es que Pedraza deje este cargo y que entre en el organigrama Carlos Navarro, que ya en su día fue jefe en el Servicio de Urgencias en el Complejo Asistencial, hasta abril de 2020.

Según fuentes de la Junta de Castilla yLeón en Ávila, se trata de una decisión que está en manos del gerente regional, en un tema que parecía «muy cerrado» pero que al final «no se sabe lo que va a ocurrir». Parece claro, dicen, que la Consejería de Sanidad (Ciudadanos) quiere esta sustitución pero también que hay una resistencia a ello.

Estas mismas fuentes recuerdan que la estructura de la sanidad varía según la provincia. Esto quiere decir que, si bien es cierto que en este momento en Ávila hay una gerente de Asistencia Sanitaria, apoyada con dos direcciones médicas de Atención Primaria y Atención Especializada, es posible un cambio en la estructura y que el nuevo nombramiento corresponda a que se puedan dejar dos gerencias (Primaria y Especializada) y Navarro pueda se nombrado en uno de estos puestos.

Precisamente fuentes de Por Ávila recuerdan que al principio de la legislatura se planteó un cambio en una estructura «que no está funcionando» y que supondría volver a las dos gerencias. Este es el cambio que se plantea y el que se va a hacer ahora, dicen, y conllevaría la sustitución de Pedraza.

Diario de Ávila consultó sobre este tema a la Consejería de Sanidad, dependiente de Ciudadanos, pero por el momento dicen que no hay ninguna decisión tomada. Desde el departamento de prensa solo se indica que no tienen ningún conocimiento al respecto y que «si se produce algo se comunicará. Ahora no hay nada que comunicar».

La posibilidad de que María Antonia Pedraza dejara de ser gerente de Asistencia Sanitaria en Ávila era un tema del que ya se había hablado en las últimas semanas, incluso comentándose que podía ser una petición de Por Ávila en el marco de las negociaciones que se están manteniendo con el gobierno regional (PP-Ciudadanos) para dar estabilidad y de cara a los presupuestos. Bien es cierto que es un extremo que fue negado por ambas partes, que señalaron que se hablaba de políticas y no de personas. Incluso de nuevo ahora, Por Ávila vuelve a insistir en que sobre la mesa no está la sustitución de Pedraza «para apoyar nada» ni en el caso de los presupuestos ni para dar estabilidad, sino que eso depende de proyectos concretos para la provincia de Ávila.

Sin embargo, fuentes de la Junta en Ávila sí que hablan de que «la política no es solo eso» y se 'quejan' de que se produzcan este tipo de situaciones en temas que afectan directamente a las personas.