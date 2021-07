"Tenemos todo para luchar por lo máximo en los JJOO"

Sabe que se encuentra ante su gran oportunidad. Y no está dispuesto a dejar escapar el tren. «Soy un hombre de éxito porque hago lo que me apasiona». Así se define Luis de la Fuente (1961, Haro, La Rioja), seleccionador español olímpico de fútbol, en una entrevista en la que habla de su lado más personal. Agradecido a la vida por darle «tanto», asegura que tiene «cero presión» de cara a los Juegos Olímpicos. Está «disfrutando» porque es «un privilegiado».

También analiza las posibilidades de repetir la medalla de oro conseguida en Barcelona'92. Consciente de que el éxito de la absoluta les hará ser más seguidos, no tiene reparos en asegurar que no ve a ninguna selección «mejor que España» y que pueden «competir por todo». El técnico riojano es un motivador y asegura que él está convencido de ello y que es «capaz de transmitirlo a todos».

Cierre los ojos y cuénteme que se le pasa por la cabeza cuando le diga lo siguiente. ‘Juegos Olímpicos’

Un sueño hecho realidad.

Y que sea largo...

Sueño prolongado, que no sea pasajero. Queremos cumplir ese sueño. En eso coincidimos todos los integrantes de esta delegación, este grupo de amigos que conformamos. El sueño es vivir una experiencia inolvidable y conseguir un logro que nos permita pasar a la historia.

Eso de que es histórico lo lleva diciendo un poco más de dos años, desde que se logró la clasificación. ¿Le ha cambiado la vida a usted la clasificación para los Juegos?

Sí, sí. La repercusión mediática que tiene es muy importante y ha sido fantástica. Por acontecimientos recientes como la última Eurocopa sub-21, la situación de la absoluta contra Lituania, la Eurocopa con España llegando a semifinales… recobramos una gran actualidad y reforzamos el sentimiento de selección en el aficionado. No solo al fútbol, aficionado al deporte. A mí particularmente me ha cambiado, claro. Me permite tener perspectiva y valorar muchas cosas importantes que me está dando la vida.

Usted era futbolista en activo cuando España se alzó con el oro en Barcelona’92. ¿Cómo lo recuerda?

Yo soy un gran deportista y me gusta seguir todos los deportes. Y los Juegos Olímpicos eran una cita de gran emoción para mí; casi todas las especialidades y más aún cuando eran deportistas españoles o cuando se trataba del fútbol, con el que tenía más vinculación. Lo viví con una gran emoción porque conocía a los entrenadores, Vicente Miera fue entrenador mío en la Sub-21. Hoy todavía tenemos una gran amistad y para mí fue un momento de emoción. Primero por ver a España ganar el oro en fútbol y además ver a amigos disfrutar de ese momento.

Ha mencionado el éxito de la Eurocopa. ¿Siente que España está ahora más pendiente de ustedes?

Todo esto que hemos vivido en estas últimas semanas y meses va a hacer que la gente esté mucho más atenta y expectante respecto a lo que pueda ofrecer esta selección olímpica. Ya reconocen a todos los futbolistas. Además, el grandísimo papel de la absoluta en la Eurocopa y que vengan futbolistas que han sido protagonistas de ese éxito hace que la gente esté más expectante. Es un gran momento para el fútbol español y para que los aficionados estén pendientes de todo.

Quizá me haga la cobra, pero… ¿Tenemos un equipo para luchar por el oro?

No, no (ríe). Soñar despiertos. No rehuyo pensar que podemos competir por todo. Además, quiero que se sienta así, que los jugadores se sientan capaces de luchar por lo máximo. Cuando hablamos de favoritos es, para mí, sentirse capaz de pelear por lo máximo, por el oro. Nosotros sentimos eso y quiero que los jugadores se sientan así; transmitirles ese convencimiento. Con datos objetivos como la capacidad que tiene este equipo y que han demostrado en competiciones pasadas; tenemos todo para luchar por lo máximo. Hay selecciones igual que nosotros, claro, pero nadie es mejor que España; son de nuestro nivel. Luego, como digo siempre, podemos quedar por detrás en el marcador, pero no vamos a perder porque este equipo se va a dejar todo y va a hacer que la gente se sienta orgullosa.