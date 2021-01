Kase.O: "No soy antivacunas, pero tengo derecho a dudar"

Kase.O vuelve al primer plano de la actualidad por un nuevo movimiento puramente discográfico, aunque en el momento actual resulta difícil dejar de preguntar al llamado rey del hip hop español por la controversia que hace meses provocó al relacionar autismo y vacunación, palabras de las que se retractó.

"No soy antivacunas", subraya, eso sí, justo después de reivindicar su derecho a ser escéptico: "Estoy en mi derecho de dudar de esto y de toda versión oficial, de tener mis ideas propias".

Corría el mes de junio cuando, comentando el contenido de un documental, sus declaraciones en redes le hicieron saltar a la palestra. El artista se disculpó "de corazón" ante todas aquellas personas a las que les pudiera haber "afectado negativamente" la polémica y afirmó que el contenido estaba "sacado de contexto".

Con la campaña de vacunación de COVID-19 en marcha desde hace unas pocas semanas, cabe volver sobre el tema, habida cuenta de que uno de los sectores más damnificados por la pandemia es la de los espectáculos en vivo.

"Lo ideal sería que fuese una vacuna 100 por 100 efectiva y segura, con los mínimos daños colaterales", reclama el artista nacido como Javier Ibarra (Zaragoza, 1980), al reconocer que recela de las que se han aprobado hasta el momento.

Al respecto, argumenta: "He leído tanta contrainformación que sí, desconfío. No me han explicado de qué se trata", aduce al respecto.

Para él, 2021 no será un año de grandes conciertos, sino de estar enfocado en el estudio, donde desarrolla desde una nueva perspectiva el disco que tomará el relevo al aplaudido El círculo (2016), con el que amplió su espectro de público y que recibió grandes críticas, pero que también le dejó "lastres".

"Fue muy duro, cerca de dos años para reunir el material en los que estuve muy encerrado, como si fuesen trabajos forzados. Aquí he hecho todo lo contrario, juntarme con amigos para pasar un buen rato y, si de esa experiencia sale un gran tema, bienvenido sea", declara.

Ya lo avisa el título, Divertimentos, en un intento "de quitarle importancia a las canciones" y también a sí mismo, una moraleja que rapea en uno de los primeros avances, Tiranosaurius Rex: "Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor".

"Es un consejo que me doy a mí mismo, por esa frase que no te encaja y te secuestra el pensamiento hasta hacerte sufrir, que te hace darle más importancia que al resto de la canción, como cuando un solo comentario negativo de cincuenta positivos es el que se te queda", reconoce.

"Me preparo para la caída"

Como artista veterano y coronado del hip hop nacional desde sus tiempos como miembro de Violadores del Verso, Kase.O está acostumbrado al beef y ha decidido anticiparse a nuevas críticas parodiándose a sí mismo en el otro anticipo del disco, "El gordo que la pisa bien", un mote que le viene del equipo de aficionados al fútbol en el que suele jugar.

"En el rap, como en el fútbol, asumo que ya no puedo bajar después de un contraataque. Hay chavales que están haciendo ritmazos, pero yo ya no quiero competir, quiero prepararme para la caída, aunque espero que no llegue nunca. Por eso me digo a mí mismo que soy un gordo y un dinosaurio. Me lo digo todo antes de que venga alguien a decírmelo", comenta sobre lo que podría entenderse como una forma de vacunación.

Tanto El gordo que la pisa bien como Tiranosaurius Rex conforman el primer volumen de los cinco que, en teoría, deberían llegar periódicamente en los próximos meses hasta la publicación del álbum a finales de año, lo que representa también un nuevo planteamiento en cuanto a su difusión.

"Fue una decisión que tomó de un día para otro", asegura Ibarra. "Tenía dos canciones que me iba a guardar para diciembre de este año, pero me veía en mi local escuchándolas a diario a solas y sentía necesidad de feedback de la gente, de estar en el candelabro. No podía estar un año sin que supieran de mí y sin saber yo de ellos", justifica a continuación.

La idea es trabajar en cada volumen con productores distintos, aunque la química con Harto Rodríguez y Escandolo Xpósito ha sido tan buena que no descarta repetir con ellos. "Me he quedado con ganas de más", ratifica.

"De eso van estos divertimentos, de juntarte con pecha tocha y que aporten lo que yo no puedo concebir", apunta Kase.O, que de su mano se ha atrevido a utilizar como base un fragmento creado por el artista etíope Mulatu Astatke en Tiranosaurius Rex, dándole un sabor sorprendentemente casi tropical.

Con esas ganas de quitarle hierro a todo, hasta se atreve a "samplear" brevemente el Bailar pegados de Sergio Dalma en El gordo que la sabe pisar. "Es una troleada en toda regla. Siempre me ha gustado la verbena y el punk", reconoce entre risas.