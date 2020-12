El hoyo y el bollo

De nuevo está volviendo a suceder. La contumacia en la ocultación del Gobierno, desde luego, que ahí permanece, impertérrita en la mentira. Pero es también la sociedad, la colectividad, de otra forma si se quiere, pero compartiendo en cierta algo de fondo. Hablo de lo que nadie parece quiere ni oír hablar, de muertos. No tanto como esconderlos pero tampoco es cosa de estarlos mirando si se puede evitar ni andar dando por ellos muestra alguna de dolor. Mejor que esas cosas no salgan por televisión. Las lágrimas y los pucheros hay que reservarlos para los discursos institucionales de Irene Montero y para una famosa que pierde el pie, la vergüenza es ya imposible, en un programa de ponerse los cuernos a la vista del personal. Entonces quedan bien, dan prueba de humanidad y mucha sensibilidad y, además, buscan y hasta dan, votos, y mejor caché. Dinerito, vamos. Pero ponerse a llorar por un muerto o los ochenta mil a los que estamos llegando por el coronavirus que mal rollo, que cutre, por favor.

Mejor ejemplo no lo podemos tener que en lo que durante estos días es obsesiva referencia y asunto de máximo rango en todas y cada una de las parvas de donde se dan vueltas y más vueltas sobre la paja sin que asome grano que mascar. ¿Cuántos podrán sentarse a la mesa en Navidad? Es algo relevante sin duda. Y una pena que unos no puedan estar y otros no puedan venir. Pero no deja de ser clamoroso que no haya ni una sola referencia a lo que y más en esas fechas y esas mesas y en esas decenas y decenas de miles de familias van a echar a faltar, van a sentir la ausencia y no pasajera ya sino definitiva. A eso que es un cifra, que también se oculta con el mayor descaro, pero es si que es solo cosa del Gobierno, y que según el propio INE (Instituto Nacional de Estadística) anduviera ya para fin de año en la cifra de 80.000, de hecho la última medición de sobremortalidad y contando desde marzo ya se superan los 75.000. Que no son cifras, son personas, que tuvieron cara, ojos, palabras y tienen hijos, hermanos, quien los quiso y quienes los recuerdan. Pero parece que eso es mejor que aunque se sepa tampoco es cuestión de andar con ello y amargar a los demás.

Es la compasión, el compartir como grupo y arropar en el dolor uno de los distintivos esenciales de lo que se ha venido a llamar humanidad. Ha sido así desde que nacimos como tal, como género, como homo y más tarde como sapiens. Pero se diría que estamos como queriendo despegarnos de él. Porque lo que nos hizo humanos fue la conciencia de que íbamos a morir, de nuestra mortalidad, el saberlo, el tener de ello conciencia y empezarse entonces a preguntar. Pero pareciera que hoy es algo que resulta mucho mejor obviar, saberlo pues sí, pero muy poco, de refilón. Y si de la enfermedad solo se puede hablar de que se está superando o ya está superada ya de eso otro, que marrón sacarlo en una conversación.

Feministas e indigenistas

Las gentes ahora se encuadran, que viene de cuadra sabrán, y puede también venir de aprisco, establo, tinada o majada, por ismos. Uno es, antes que persona, es, pertenece a un ismo y se presenta con su marca impresa: ista. Por ejemplo: ecologista, feminista, indigenista, que son los buenos. Porque hay malos, muy malos, también, que si te los cuelgan es como llevar para los restos el estigma de Cain.

El individuo como tal en su misma mismidad no es cosa a tener en cuenta y se pone por delante lo primero, el ismo y el ista, hasta para las relaciones y los afectos personales. Que son eso, personales, sí pero a ser posible dentro y entre los del mismo redil. Pues bien, añadan dos ismos más en los que cada vez estamos más metidos hasta el zancarrón. El presentismo y el infantilismo. No querer saber nada ni de ayer y no hacer nada para el mañana y juzgarlo todo por el hoy y el retornar a la condición infantil donde ni siquiera se sabe eso tan feo como que nos tenemos que morir y está muy mal visto andarlo contando por ahí.

Cierto que lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo ha sido una pauta de conducta, y por muy cruel que parezca, lógica y de estricta razón y supervivencia. Pero ello no ha impedido, sino al contrario, el acompañar y compartir el dolor ante el primero. Eso es lo que cada vez más sino llegamos aún a repudiar, que a veces sí, como poco nos hurtamos y hacemos como que no está ahí. Y menos aún pensar que nos va a tocar. Del hoyo ni hablar, como si no existiera. ¡ Que gafe!

En eso estamos, en el mayor proceso de infantilización del que hay memoria de toda una civilización, de todo una sociedad, muy global, eso sí, pero que está perdiendo, en esencia, su propia humanidad. O mejor dicho, pretende olvidarse de ella. Pretende escabullirse de la conciencia de su propia mortalidad. Y para ello ¿que mejor que empezar por la de los demás?